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فن

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:04 م
حسين الخطيب
حسين الخطيب
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أحمد إبراهيم
توفي الفنان اللبناني حسين الخطيب، بعد صراع طويل مع المرض. 

حسين الخطيب كان أحد أركان فرقة شقيقه الفنان نبيه الخطيب، واشتهر بأداء الأغاني التراثية لكبار الفنانين والملحنين، منذ العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، ومنهم زكريا أحمد وصالح عبد الحي ورياض السنباطي.

وكان الخطيب يؤدي المواويل والعتابا بصوت قوي وعريض، مذكرًا محبيه ومستمعيه بأصالة فنه ومحافظته على التراث.

ونعاه المايسترو اللبناني ​لبنان بعلبكي​، عبر صفحته اخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب: "الفنان ​حسين الخطيب​ صاحب الصوت المخملي الذي اختار الا يدخل معترك عالم الغناء لشدة نقاوته، والد الفنان و عازف الإيقاع علي الخطيب وأخ الفنان نبيه الخطيب، غادرنا اليوم بصمت تاركًا بضع تسجيلات و بعض من الذكريات.. السلام لروحه".
وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض
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