وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

توفي الفنان اللبناني حسين الخطيب، بعد صراع طويل مع المرض.





حسين الخطيب كان أحد أركان فرقة شقيقه الفنان نبيه الخطيب، واشتهر بأداء الأغاني التراثية لكبار الفنانين والملحنين، منذ العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، ومنهم زكريا أحمد وصالح عبد الحي ورياض السنباطي.





وكان الخطيب يؤدي المواويل والعتابا بصوت قوي وعريض، مذكرًا محبيه ومستمعيه بأصالة فنه ومحافظته على التراث.



