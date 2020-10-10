AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بشرى للأهلاوية.. محمد الشناوي يشارك في تدريبات الحراس بعد تعافيه من الإصابة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:13 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
بدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اليوم الانتظام بشكل تدريجي في تدريبات الكرة بعد تعافيه من آلام العضلة الضامة.

وشارك الشناوي في تدريبات حراس المرمى اليوم، حيث تأتي عودته للمشاركة بشكل تدريجي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن محمد الشناوي نفذ برنامجًا تأهيليًّا خلال الأيام الماضية للتعافي من الإصابة.

فيما أستكمل سعد سمير ومحمود وحيد، لاعبا الفريق مساء اليوم برنامجهما التأهيلي على هامش مران الفريق المسائي، الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض الثنائي جلسة تأهيلية في «الجيم»، ثم تدريبات الجري حول الملعب.

وقطع سعد سمير لاعب الفريق شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة وتر أكيلس، في حين ينفذ محمود وحيد برنامجًا تأهيليًّا للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.


وقاد كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية تدريبات بدنية متنوعة للاعبين مساء اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

في الوقت الذي قاد فيه يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، لخوض تدريبات متنوعة من أجل تجهيز الجميع للمرحلة المقبلة.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدريبات تأهيلية لجيرالدو في الأهلي

وحدات تدريبية متنوعة لثلاثي حراس المرمى بالأهلي

شاهد..كواليس مران الأهلي الرئيسي استعدادًا لمواجهة المقاصة

«تراي ماتش» في مران الأهلي .. وتوجيهات خاصة للاعبين من موسيماني

عودة صالح جمعة.. كواليس مران الأهلي بقيادة موسيماني

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يطعن على قرار إيقافه.. رئيس صن داونز يخطط لشراء ناد مصري.. والاتحاد يحصل على توقيع ثنائي الأهلي

مرتضى منصور يتحدى قرارات اللجنة الأولمبية ويحضر مران اللاعبين

نادٍ تركي يهدد إتمام صفقة الهلال السعودي الجديدة

نصيحة الإفتاء لعلاج نسيان عدد الركعات في الصلاة.. تعرف عليها

خاص| تفاصيل تعاقد الاتحاد السكندري مع ثنائي الأهلي

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود لافت.. ملك قورة تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

باحثون يكشفون الخيول السوداء لـ فيروس كورونا .. تفاصيل جديدة