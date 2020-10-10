موسم الانتقالات الإعلامية.. أربعة إعلاميين كبار يظهرون على الشاشات المصرية بعد انقطاع.. تعرف عليهم

شهدت الفترة الماضية حركة إنتقالات كبيرة علي الساحة الإعلامية في مصر، حيث أعلن عدد من كبار الإعلاميين في مصر تغيير مكان ظهورهم للجمهور، أو عودتهم للعمل مرة أخرى.









وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذة الإنتقالات عبر الفضائيات المصرية.





1_ لميس الحديدي





عادت الإعلامية لميس الحديدي للشاشة مجددًا بعد إنهاء تعاقدها مع قناة العربية.





وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعاقد قناة أون العامة، برئاسة ألبرت شفيق، مع الإعلامية لميس الحديدي، لتعود ببرنامج جديد باسم «كلمة أخيرة مع لميس الحديدي»، بعد غياب عامين عن الشاشات المصرية، وانطلق البرنامج على شاشة القناة مطلع أكتوبر الجاري.









وقال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لشبكة قنوات أون، ان انضمام الإعلامية لميس الحديدى للمجموعة، يمثل استمرارا لنجاحات قنوات أون المختلفة، وهو ما حرص عليه مجلس إدارة المجموعة برئاسة تامر مرسى.





وأكد صالح ثقة مجلس الإدارة في أن برنامج لميس الحديدي سيمثل نقلة نوعية في الشكل البرامجى للقناة، وإضافة محتوى إعلامي متميز ومتطور يتلاءم مع متطلبات المشاهد المصرى والعربى.





وتمتد خبرة الإعلامية لميس الحديدي لأكثر من 25 سنة من العمل الصحفي والتليفزيوني، وفقا لبيان المتحدة، حيث حصدت من خلاله العديد من الجوائز المصرية والإقليمية في مجالات مختلفة.





و حاورت خلال مشوارها الإعلامي أهم الشخصيات المصرية والعديد من القيادات العربية والعالمية.









٢_ ريهام سعيد





أعلنت شبكة قنوات النهار عن تعاقدها مع الإعلامية الكبيرة ريهام سعيد ، لتعود مجددًا الى بيتها، والتي أنطلقت معه ومنه في عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٨، وحققت نجاحًا كبيرًا في تلك الفترة وصنعت العديد من الانفرادات وتبنت حملات خيرية كثيرة من خلال شاشة القناة، وذلك في جميع محافظات مصر.





وأضافت "الشبكة" في بيان لها انه جار عقد جلسات عمل لتحديد موعد إنطلاق ريهام سعيد ببرنامج صبايا الخير على شاشة المحطة، بشكل جديد، لتمثل إضافة قوية للشبكة وللاعلام المصري في مجال العمل الخيري، والذي تعبتر ريهام اكبر الداعمين له في السنوات الأخيرة.

وأكد مصدر بنقابة الإعلاميين، أن الإعلامية ريهام سعيد لم تحصل على كارنيه النقابة، ولم تحصل على تصريح لمزاولة المهنة حتى الآن.





وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الإعلامية ريهام سعيد لن تظهر علي الشاشة لحين تقنين أوضاعها مع النقابة وفقًا للقانون.













وقرر مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، في نهاية العام الماضي منع ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" المذاع على قناة الحياة، من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، تطبيقا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين.









وقرر مجلس النقابة إبلاغ النيابة العامة ضد ريهام سعيد عن واقعة ممارسة نشاط إعلامى بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة طبقا للقانون 93 لسنة 2016.





وأشارت النقابة إلى أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون نقابة الإعلاميين وقرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين واللائحة الداخلية لنقابة الإعلاميين، وما ورد بتقرير المرصد الإعلامى لنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا الذي تقدمه ريهام سعيد على شاشة قناة الحياة.





وبدأت ريهام حياتها المهنية مذيعة ببرنامج «صبايا» في ٢٠٠٣ بقناة مصرية خاصة وتميزت تغطيتها بالشائكة والساخنة في تناول القضايا الاجتماعية والإنسانية ، وعملت في عدد من القنوات الأخرى لتحافظ على نجاحها طوال قرابة ١٥ سنة مضت.





وكان لريهام عدد من التجارب الفنية ، تنوعت بين العمل في الدراما وبين العمل على خشبة المسرح وحققت نجاحًا ملحوظًا في ظهورها الفني .وكانت البداية عام 2005 بمسلسل المرسى والبحار ثم مسلسل مسك الليل عام 2008 وشاركت الممثل أحمد بدير بطولة مسرحية "مرسي عاوز كرسي".





وقامت بتأدية دور الفتاة الصعيدية بمسلسل شارع عبدالعزيز مع الممثل عمرو سعد وشاركت في مسلسل الشك مع الممثلة مي عز الدين.ولها مسلسل "قلوب" مع الممثلة علا غانم، ومسلسل ابن حلال في رمضان 2014.





٣_ عمرو الليثى





عاد الإعلامي الكبير عمرو الليثى للشاشة أيضًا بعد إنهاء عقده مع قناة النهار.





وأعلنت شبكة تليفزيون " الحياة " عرض برنامج " واحد من الناس " للإعلامي عمرو الليثي ، ابتداء من الجمعة 16 أكتوبر في تمام الساعة العاشرة مساء.





تضمن البرومو لقطات لـ الليثي من الكواليس، فضلا عن حديثه عن استكمال مسيرة البرنامج في العطاء والخير، والصورة العامة للحلقات الجديدة.





تأتي عودة الليثي للظهور عبر شبكة قنوات الحياة من خلال البرنامج الشهير " واحد من الناس "، بعد 12 عاما من رحلة العطاء المستمرة فيه، وذلك في إطلالة جديدة للبرنامج.





٤_ أسامة كمال





عاد الاعلامي أسامة كمال للظهور على الشاشة من خلال قناة المحور وتحديدا برنامج، 90 دقيقة في أغسطس الماضي، وذلك بعد غياب اقترب أكثر من عام عن الفضائيات.





و يسعي الإعلامي أسامة كمال من خلال برنامجه فرز العديد من الأخبار بعيدا عن، التهويل والتهوين ليضع المشاهد والمتابع في إطار صورة واقعية وحقيقية.









ويقدم أسامة كمال برنامجه السبت و الأحد و الاثنين من كل أسبوع، و تستكمل تقديمه الإعلامية جيهان راتب يومي الثلاثاء والأربعاء.







