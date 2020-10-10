لقطات من افتتاح الرئيس السيسى لـ معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية.. فيديو

عرضت فضائية "اكسترا نيوز" لقطات من افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لـ معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويقام المعرض تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية و التوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز.

ويشارك اكثر من ٦٠٠ صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.

ومن جانبه قال المهندس طارق شاش، نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن معرض تراثنا المقام حاليا يشمل أعمال حرفية سواء كانت حلي أو سجاد أو أقمشة، موضحا أن هناك العديد من المنتجات التي يقدمها أصحاب المشروعات الصغيرة.





وأضاف نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة أن هذه المعارض تكون محط أنظار السياح، لافتا ان المعرض يحتوي ايضا اعمال صدفية ونحاسية .





وناشد شاش، المصريات النزول الي المعرض للتسوق؛ مرددا: « اللي هيروح هينبسط و يشتري مستلزماته من هناك» .





وأوضح شاش، أن الأسعار منخفضة جدا، قائلا: « المنتج اللي برة بـ 3000 جنيه في المعرض بـ 400 جنيه».