أحمد موسى يحذر من تطبيق الإغلاق الكامل فى مصر بسبب الاستهتار بفيروس كورونا

قال الإعلامي أحمد موسى، أن الموجهة الثانية من فيروس كورونا قادمة قادمة لا محالة، ولا بد ان نتوخى الحذر ونطبق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.





وحذر خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، المصريين من خطورة فيروس كورونا؛ مرددا: « كورونا بدأت ترجع اكتر من الأول الإصابات زادت بطريقة كبيرة في أوروبا، واحنا في مصر رايحين في الاتجاه ده».

واستنكر موسى، استهتار البعض بتطبيق الإجراءات الاحترازية قائلا: «احنا مش بلد غنية عشان نتعامل مع الفيروس بهذا الاستهتار».

واضاف موسى: « كل الدولة في أوروبا بدأت تعد نفسها الي الاغلاق ؛ وفي حالات إفلاس حصلت وهتحصل بسبب فيروس كورونا».

وتابع موسى: «الدولة من اول رئيس الجمهورية لاصغر مسئول يطالبوا بالكمامة ولكن المصريين لا يطبقون الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورورنا».

واستطرد موسى: « أرجوكم يا مصريين التزموا الأمر مش مستحمل اننا نحمل في مكافحة الفيروس .. لانه ممكن ينتشر أقوى من الأول».