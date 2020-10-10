لجنة مكافحة كورونا تطالب المصريين بإجراء عاجل للحماية من الفيروس

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا؛ إنه لابد من الاستعداد لاستقبال الموجهة الثانية من فيروس كورونا المستجد؛ موضحًا أن مصر من الدول التي اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا.





وحذّر خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المُذاع على فضائية «صدى البلد»، ويُقدّمه الإعلامي «أحمد موسى»، المصريين من خطورة فيروس كورونا؛ مرددا: «كورونا بدأت ترجع اكتر من الأول الإصابات زادت بطريقة كبيرة في أوروبا، وإحنا في مصر رايحين في الاتجاه ده».





وأضاف: «كورونا لم ينته ومازال موجودًا والمواجهة معه لن تفيد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية»؛ منوهًا أن الحل الوحيد لمواجهة الفيروس هو الاهتمام بالإجراءات الاحترازية.





واستطرد: «مستعدون لمواجهة الفيروس ولكن الإجراءات الاحترازية هي طوق النجاة بالنسبة للمصريين»؛ مُستنكرًا تناول بروتوكول علاج للفيروس على مواقع التواصل الإجتماعي.





وناشد المصريين باخد مصل مضاد للأنفلونزا، حتى يتم تقليل الإصابة بها خلال الفترة القادمة.