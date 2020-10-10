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من ذوي الهمم.. ياسمين كشك فى معرض تراثنا: شجعنا نبدع وننتج أكثر

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:04 م
معرض تراثنا
معرض تراثنا
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إسراء صبري
قالت ياسمين كشك، أحد المشاركين في معرض تراثنا من ذوي الهمم، وصاحبة معرض مشغولات يدوية وإكسسوارات للسيدات، إن المعرض تتمثل أهميته في كون لديه أكثر من دافع أحدهما معنوي وآخر مادي، معقبة: المعرض يشجعنا ننتج و نبدع أكثر.

وأضافت "كشك" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، لم اتعامل من قبل مع جهاز تنمية المشروعات وهذه هي السنة الأولى لي مع الجهاز، معقبة:  "أنا بعمل الأكسسوارات منذ فترة بس كان عندي مشكلة في التسويق ومن هنا بدأت أدور على جهاز يساعدني في التسويق حتى وصلت إلى جهاز تنمية المشروعات".

وأكملت: بعمل منتجات يدوية وإكسسوارات نسائية وبقوم بدمجها مع النحاس، بالإضافة إلى عزف البيانو، مشيرة إلى أنها لديها إعاقة في العين.

وتابعت: حلمي أن العالم كله يعرف ويشوف منتجاتنا بالرغم من كل الظروف المحيطة بنا.

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