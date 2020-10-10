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عزة مصطفي تعنف الشيخ محمود الشحات أنور بسبب نمبر وان

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:59 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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عبد الخالق صلاح
قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن القارئ الشيخ محمود الشحات أنور، قام بالتقاط صورة مع الفنان محمد رمضان ونشرها عبر صفحته الشخصية وبعد تعرضه للانتقادات من جانب السوشيال ميديا قام بحذف الصورة من على صفحته الشخصية.

وتساءلت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، لماذا قام الشيخ محمود الشحات أنور بحذف صورته مع الفنان محمد رمضان، وهل هذا يتعلق بكون وقت التقاط الصورة كان في عزاء، وله حرمته وفي هذه الحال أقدر قراره بحذف صورته معه.

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى موجهة سؤالها إلى الشيخ محمود الشحات: "هل حذفت صورتك مع محمد رمضان بعد ما حصلت انتقادات وميصحش تنشر صورة ليك مع النجم محمد رمضان الممثل».

وكشف الشيخ محمود الشحات أنور، كواليس الصورة التى جمعته مع الفنان محمد رمضان، وتداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن الصورة التقطت فى عزاء بمدينة 6 أكتوبر لأحد رجال الأعمال، وكان به عدد كبير من الشخصيات العامة والمشاهير.

وأضاف الشحات: "الفنان أحمد السقا كان مشاركا فى العزاء وسلم على بالتلويح بيده، وبعد انتهاء تلاوته وقوله "صدق الله العظيم"، أتى عدد من المعجبين به لالتقاط صور تذكارية معه مثلما يحدث فى كل السرادقات التى يتلو بها، وفى أثناء ذلك فوجئ بمدير أعماله يقول له الفنان محمد رمضان يريد مصافحتك وبالفعل وجدته وسط المعجبين وسلم على والتقطت عددا من الصور.

واختتمت قائلة: «أنا مش عارفه فكرة حذفك للصورة أسبابها أيه لكن لو كنت حذفتها عشان الانتقادات فالتمثيل مش حرام يا مولانا».
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