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تكنولوجيا

لحمايتك من السرقة والاختراق.. أفضل 3 طرق لتأمين واتسآب

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
أفضل 3 طرق لتأمين
أفضل 3 طرق لتأمين واتسآب
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ندى على
يحتوى تطبيق واتسآب WhatsApp على معظم الصور والفيديوهات والوثائق الخاصة بنا، والتى نقوم بارسالها أو استقبالها يوميا، والتى تعتبر غاية فى الأهمية، وحيث يقوم باستخدام التطبيق أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، كما أنه أكثر للمراسلة نقوم باستخدامه فلا مفر من ارسال واستقبال مثل هذه البيانات، الأمر الذى يؤدى إلى تعرضها للخطر. 

وبحسب موقع Gizbot  فإن الحل للمحافظة على بياناتنا الشخصية على تطبيق واتسآب من الاختراق أو حتى من التجسس عليها ن قبل من يستخدمون هواتفنا هو تأمينها بشكل يضمن لنا عدم اختراقها أو سرقتها، ويمكن عمل ذلك من خلال الخطوات الآتية : 


1-  تشفير تطبيق واتسآب برقم سرى 
 
ويمكن فعل ذلك من خلال فتح التطبيق ثم الانتقال إلى الإعدادات  Settings  ثم الحساب Account وبعد ذلك التحقق بخطوتين  ثم القيام بكتابة رمز مكون من 6 أرقام وثم التأكيد عليها مرة أخرى، وعند فتح التطبيق في كل مرة سيطلب منك اردخال الأرقام.  

2- استخدام تطبيقات لتشفير الرسائل والصور على واتسآب 
 
 يمكن لتطبيق Image to PDF Converter الذى يقوم بتحويل الصور إلى خاصية PDF أن يقوم بتشفير الصور على تطبيق واتسآب عند طريق وضع كلمة سر للتطبيق وحفظ الصور بداخله الأمر الذى سيمكنك من ارسال واستقبال صور أو وثائق مشفرة، ولا يستطيع أحد فتحها. 

3- التأكد إذا كان هناك أحد يتجسس على رسائلك  

ويمكن لكثير من المستخدمين أن يقعوا ضحية للاختراق بدون علمهم والتأكد من إذا كنت مخترق أم يمكنك فتح قائمة  الإعدادات والضغط على WhatsApp Web ،  ثم الدخول على رابط web.whatsapp والتسجيل برمز الاستجابة السريعة واستخدام WhatsApp على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، إذا ظهر رمز الكود فإن رسائلك محمية ولا يتجسس أحد عليك ، وإذا لم يظهر لك الرمز الكودى فإن فهذا يعنى أن احد الاشحاص يتجسس عليك . 

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