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تكنولوجيا

4 علامات أكيدة على اختراق مستخدم واتسآب

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:03 م
4 علامات أكيدة لاختراقك
4 علامات أكيدة لاختراقك على واتسآب
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ندى على
يعد اختراق تطبيق المراسلة واتسآب WhatsApp  أسوأ كابوس من الممكن أن يمر به أى مستخدم على الإطلاق، حيث أن رسائل واتسآب تحتوى على العديد من الصور والفيديوهات الشخصية بالإضافة إلى الوثائق والأوراق المهمة التى قد يرسلها البعض من خلال التطبيق. 

ويمكن للهاكرز أو مخترقى تطبيق واتسآب أن يقوموا باستغلال هذه الصور والوثائق استغلال سئ من خلال تسريبها على الإنترنت، واستخدام الأوراق المهمة وابتزاز أصحابها بطلب مبالغ مالية ضخمة مقابل ارسالها. 


وبحسب موقع  Lifehacker فإن هناك عددا من العلامات الأكيدة التى تدل مستخدمي واتسآب أنهم قد تم اختراقهم بطريقة ما أو بأخرى، وأنه يتم التجسس عليهم، ومن هذه العلامات: 

1- إذا قمت بتسجيل رقمك على جهاز آخر 

ويمكن للمخترقين أن يصلوا إلا كل بياناتك الشخصية ورسائلك على واتسآب إذا كنت قد قمت بتسجيل رقم هاتفك وإنشاء تسجيل لحساب واتسآب على هاتف أو جهاز آخر، حيث يمكن للهاكرز إجراء مسح سريع لرمز QR والإطلاع على كل بياناتك.  

2- إذا سمحت لأحد بالاطلاع على رسائل واتسآب 

ومن الممكن أن يتعرض هاتفك لعطل ما وإذا قد قمت بتصليحه لدى أحد أجهزة الصيانة، ولم تقم بتشفير حسابك على  تطبيق الواتسآب باستخدام كلمة سر أو من خلال بصمة اليد فإنه يمكن نسخ ملفاتك على واتسآب وسرقتها. 

3- إذا وجدت أى تطبيقات مخزنة على هاتفك 

ويجب عليك التحقق دائمًا مما إذا كان هناك أي تطبيق غير معروف مخزّنًا على هاتفك أم لا، كما يجب التحقق من التطبيق قيد التشغيل في نظامك إذا وجدت أي تطبيق غير معروف ، ثم قم بإزالته لأنه قد يتجسس على تطبيق واتسآب الخاص بك. 

4- عدم ظهور رمز QR عند فتح واتسآب 

ويجب عليك افتح قائمة  الإعدادات واضغط على WhatsApp Web ،  ثم ادخل على رابط web.whatsapp والتسجيل برمز الاستجابة السريعة واستخدام WhatsApp على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، إذا ظهر رمز الكود فإن رسائلك محمية ولا يتجسس أحد عليك ، وإذا لم يظهر لك الرمز الكودى فإن فهذا يعنى أن أحد الأشخاص يتجسس عليك.
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