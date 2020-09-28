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تكنولوجيا

اكتشف التجسس على رسائلك .. 3 ميزات في واتسآب لا يعرفها أحد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:01 م
3 ميزات في واتسآب
3 ميزات في واتسآب لا يعرفها أحد
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ندى على
يحتوى تطبيق المراسلة الأشهر واتسآب WhatsApp على العديد من الميزات المجهولة بالنسبة للكثيرين من المستخدمين، على الرغم من استخدام التطبيق لساعات طويلة يوميا، وتساهم الميزات المجهولة في واتسآب على تغيير تجربة المستخدمين، والعمل على سهولة التطبيق واختصار الكثير من الوقت . 

وبحسب موقع BRIGHT SIDE فإن هناك 3 ميزات خفية في واتسآب لا يعلمها الكثيرون من المستخدمين، وعند تفعيل هذه الميزات في هواتفهم ستتغير تجربتهم مع أصدقائهم ومراسليهم على التطبيق بالإضافة إلى امعرفة تأمين حسابك على التطبيق واكتشاف إذا كان احد يتجسس عليك في واتسآب :  

1- اكتشاف حسابات واتسآب المزيفة 

يمكن لجميع المستخدمين  تقريبا استخدام رقم مجاني أو تطبيق خاص لتفعيل رسائل SMS، وقم بمحاولة الاتصال برقم المرسل  إذا كنت تريد التحقق مما إذا كان روبوتًا، حيث تكون الأرقام الافتراضية المؤقتة و المجانية  دائمًا غير متصلة بالإنترنت أو غير نشطة، الأمر الذى يجعلك تكتشف اذا كان هذا المرسل شخصا طبيعيا او جهة اختراق .  

2- معرفة ما إذا كان هناك أحد يتجسس على رسائلك 

افتح قائمة  الإعدادات واضغط على WhatsApp Web ،  ثم ادخل على رابط web.whatsapp والتسجيل برمز الاستجابة السريعة واستخدام WhatsApp على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، إذا ظهر رمز الكود فإن رسائلك محمية ولا يتجسس أحد عليك ، وإذا لم يظهر لك الرمز الكودى فإن فهذا يعنى أن احد الاشحاص يتجسس عليك . 

3- معرفة إذا ما  تم حظرك من قبل أحد 

ويمكن معرفة أنك مخترق عن طريق هذه العلامات 

لا ترى وقت آخر ظهور لجهة اتصال عبر الإنترنت.

لا ترى صور أفاتار جديدة في ملف تعريف جهة اتصال.

يتم تحديد جميع رسائلك بعلامة واحدة فقط وليس علامتين كالمعتاد.

يمكنك إنشاء دردشة جماعية ، ولكن لا يمكنك إضافة جهة الاتصال هذه.
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