ألوان المطبخ وتأثيرها على الأشخاص بداخله

استخدام ألوان الطلاء لا يمنح المطبخ مظهرًا جميلًا فحسب، بل يؤثر أيضًا على مشاعر الناس عندما يتواجدون فيه، يتفق المصممون بانتظام على أن الألوان الترابية والأصفر والمحايدة هي أفضل الألوان للمطبخ لأنها تعكس الضوء وتوفر طاقة إيجابية؛ في حين أن اللون الأخضر والأزرق والأرجواني وأي ألوان مشابهة لها لا تعزز الجوع، وفقا لما نشره موقع Dekoor.





ألوان الطلاء الشائعة للمطابخ:

الأصفر الفاتح: يعتبر أفضل لون يتفق عليه معظم، المصممين. هذا اللون المذهل يكمل الأنواع الخشبية للخزانات على الرغم من أن بعض الناس لا يوافقون على اختيار هذا اللون ، لأنهم يشعرون أنه يعطي إحساسًا بالمرض وعدم الراحة.

الألوان المحايدة: يمكن لأي لون أن يصبح محايدًا بوجود عدد كافٍ من الصبغات البيضاء بناءً على نوع المواد التي تشعر بالراحة عند اختياره.

الأصفر الغامق: للحصول على إحساس المطبخ الكلاسيكي ، فإن اللون الأصفر الداكن هو اللون الأنسب هناك بينما لا يتمتع بنفس مشاعر الهتاف مع الأصفر الفاتح.

البني: هو اللون الأكثر استخدامًا لأنه مثير للذكريات وترابي ، فهذه هي المصادر التي يأتي منها الطعام الذي تعده.

الأحمر: في حين أنه يعتبر لونًا نادرًا للاستخدام في المطبخ ، إلا أن بعض الناس يتفقون معه كثيرًا لأنه يضيف شجاعة وشرارة للمطبخ لأنه يعطي تأثيرًا قويًا للغاية مع الألوان الداكنة مثل الأسود. يستخدم اللون الأحمر في المطابخ في الغالب في التصميمات الحديثة مع المطابخ المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

الأخضر: يمكن أن يكون اللون الأخضر بدرجات ألوان مختلفة جدًا ويمكن أن تتسبب بعض النغمات في قلب المعدة ، وهو أمر لا ينصح به حقًا في المطبخ ، ويمكن أن تعطي النغمات الأخرى إحساسًا بالود البيئي يمكن أن يكون جيدًا حقًا في المطبخ الذي يعد مكانًا لإعداد الطعام.

الأزرق: نادرًا ما يستخدم هذا اللون في المطبخ حيث لا يتطابق إحساسه مع المطبخ على الإطلاق. يمكن استخدامه في غرفة النوم أو غرفة المعيشة ولكن نادرًا ما يستخدم في المطبخ.

