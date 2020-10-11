أمن سوهاج يكشف لغز العثور على فتاة مفصولة الرأس بترعة الفاروقية

كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج، لغز العثور على جثة فتاة في عشرينية، مفصولة الرأس، على حافة الترعة الفاروقية بناحية العيساوية شرق مركز أخميم بالمحافظة.





تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مآمور مركز شرطة أخميم يُفيد بالعثور على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر مفصولة الرأس، بناحية العيساوية دائرة المركز.





وبالتحريات عن الواقعة تبين أن وراء ارتكابها أشقاء المجني عليها بسبب خلافات أسرية، دفعت المتهمان للتخلص من شقيقتهم، وقاما بقتلها عن طريق فصل الرأس عن الجسد، وإلقاء الجثة على حافة الترعة الفاروقية، وربط الرأس بالحجارة وإلقائها بالترعة المُشار إليها.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما وبتضيق الخناق عليهما اقرا بارتكاب الواقعة بما أسفرت عنه التحريات.





وكان قد تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أخميم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.



