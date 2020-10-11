صوتك مسموع .. أسرع الطرق الحكومية لحل مشاكل المواطنين

تتلقي وزارة التنمية المحلية عبر مبادرة صوتك مسموع، شكاوي المواطنين ، و تتميز بتلقي شكاوى المواطنين وحلها وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها إلكترونيًا وذلك تيسيرا عليهم وضمان وصول شكواهم بسهولة والمساهمة.





وتختص المبادرة ب 5 محاور هى تراكم القمامة ومخلفات البناء والإشغالات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد.







وأشاد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بسرعة تعامل المبادرة مع المشكلات المتنوعة والمستجدة وهو ما ظهر فى سرعة التعامل مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا .



