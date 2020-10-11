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أخبار البلد

صوتك مسموع .. أسرع الطرق الحكومية لحل مشاكل المواطنين

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:03 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
تتلقي وزارة التنمية المحلية عبر  مبادرة صوتك مسموع، شكاوي المواطنين ، و تتميز بتلقي شكاوى المواطنين وحلها وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها إلكترونيًا وذلك تيسيرا عليهم وضمان وصول شكواهم بسهولة والمساهمة.


ويتواصل  المواطنين مع المبادرة من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم الواتساب ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك. (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected]. eg

وتختص المبادرة ب 5 محاور هى تراكم القمامة ومخلفات البناء والإشغالات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد.

وأشاد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بسرعة تعامل المبادرة مع المشكلات المتنوعة والمستجدة وهو ما ظهر فى سرعة التعامل مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا .

وتلقت مبادرة "صوتك مسموع" منذ إطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى سبتمبر الماضى أكثر من 218ألف رسالة منها 45 ألفا و492 شكوي وتم حل 42 ألفا و501 شكوى بنسبة 95.6 % وجار حل باقى الشكاوى.


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