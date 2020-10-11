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بيت ورصيد في البنك .. مصطفى بكري يكشف عن حجم ثروته لأول مرة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:17 ص
مصطفي بكري
مصطفي بكري
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محمد حليم قنديل
قال الكاتب الصحفى مصطفى بكري، إن كل ما يملكه من أرصده وممتلكات هو بيته بالإضافة إلى مبلغ 375 ألف جنيه رصيد لديه فى البنك، مؤكدا أنه يدافع عن أى نظام لديه ميول قومية.

وأضاف "بكرى" خلال لقائه فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" أن نظام الرئيس الليبى الأسبق معمر القذافى قطع عنه البث أثناء وجوده فى إحدى اللقاءات بواحدة من الفضائيات الليبة عندما اختلف معه فى قضية غزة، وأمر أحمد القذافى بقطع البث، موضحا أن مواقفه ثابته تجاه الأنظمة القومية.

ولفت مصطفى بكرى، إلى أنه بعد ثورة 25 يناير حدث انهيار للقيم والأخلاقيات المجتمعية، مشددا على أنه ضد التصالح مع كل من تبنى فكرا معاديا وحرض على القتل من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، لكن البعض الذى لم يتبن مواقف عنف ولم ينضم بشكل صريح للجماعة من الممكن التصالح معه، بشرط الاعتراف بأخطاء وجرائم الجماعة والابتعاد عن المسار السياسى.


وأردف أن الدولة كان توسطه فى بعض اللقاءات الخارجية من أجل مناقشة بعض القضايا، لافتا إلى أن اللواء عمر سليمان طلب منه من قبل عقد جلسة مع قيادات حماس موسى أبو مرزوق وخالد مشعل، بسبب بعض الخلافات مع حماس، مشيرا إلى أن الجلسة استغرقت 4 ساعات، والتقى بعدها إسماعيل هنية، وتم إطلاع اللواء عمر سليمان بعدها على التفاصيل.


وأشار إلى أنه زار مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع عدة مرات بناء على طلب الدكتور كمال الجنزورى الذى طلب منه معرفة سبب عداء الجماعة له.

ولفت مصطفى بكرى، إلى أن المشير طنطاوى كان دائم الإشادة بالرئيس السيسى منذ تواجده فى المخابرات الحربية.

واستطرد بكرى أن أكبر القضايا التى يعتز بها هى قضية القمح الفاسد حيث عرض عليه رشوة من صاحبه لكنه وقف ضده وضد وزير الزراعة حينها وثبت صحة موقفى وتم التراجع عن الصفقة، مشيرا إلى أن مواقفه تحت قبة البرلمان تكون لصالح الناس.

وأختتم مصطفى بكرى، أنه لا يهتم بإساءات السوشيال ميديا، قائلا: "الجميع يهاجم حتى الرئيس السيسى رغم كل ما تحمله وواجهه من صعوبات ورغم كل الإنجازات التى قام بها".
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