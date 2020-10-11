أكبر عملية مصادرة أموال.. العثور على 2 مليون إسترليني مخبأة في حقائب امرأة

أوقفت الشرطة امرأة بريطانية في مطار هيثرو وهي تحاول الصعود على متن رحلة متجهة إلى دبي مع ما يقرب من مليوني جنيه إسترليني نقدًا مخبأة داخل خمس حقائب، كـ أكبر مبلغ نقدي تمت رؤيته خلال عام 2020 في بريطانيا.





أمسكت قوات الحدود البريطانية بامرأة «تارا هانلون» 30 عامًا من ليدز، في مبنى الركاب 2 بمطار هيثرو، وقد عثر ضباط قوة الحدود بعد تفتيش حقيبتها على 1.9 مليون جنيه إسترليني نقدًا (ما يقرب من 40 مليون جنيه مصري).





كانت هانلون برفقة امرأة أخرى تبلغ من العمر 28 عامًا من دونكاستر، وبدأت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) تحقيقًا، ووجهت إليها تهمة غسيل الأموال ومثلت أمام محكمة أوكسبريدج الجزئية، لكن تم الإفراج عن المرأة الأخرى قيد التحقيق.





يقول «كريس فيلب» وزير الامتثال لشئون الهجرة والمحاكم: "هذه أكبر عملية مصادرة نقدية فردية على الحدود حتى الآن في عام 2020، وأنا سعيد بجهود ضباط قوات الحدود".





يعد منع تصدير الأموال غير المصرح بها من المملكة المتحدة خطوة حيوية في تضييق الخناق على عصابات الجريمة المنظمة، وقد تم وضع هانلون التي عاشت سابقًا في دونيجال، في الحبس الاحتياطي قبل مثولها أمام محكمة Isleworth Crown.



