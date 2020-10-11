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سيارات

أصغر سيارة أوتوماتيك في مصر .. سوزوكي سويفت تبدأ من 207 آلاف جنيه..صور

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:03 ص
أصغر سيارة أوتوماتيك
أصغر سيارة أوتوماتيك في مصر .. سوزوكي سويفت تبدأ من 207 ألف
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قسم السيارات
طرحت شركة سوزوكي اليابانية العريقة فى السوق المصري أصغر سيارة هاتشباك فى طرازاتها، وهى السيارة سويفت التى تعد من أهم المنافسين بذه الفئة صغيرة الحجم، وتنافس السيارة بقوة بسبب تصميمها الأنيق بالإضافة لناقل الحركة الأوتوماتيكي، الذي يبحث عنه الكثير لسهولة الأداء والأريحية في الأماكن المزدحمة.

تأتى سوزوكي سويفت بمحرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 84 حصان، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

تعتمد سوزوكي سويفت حركيًا على منظومة الجر الأمامي، وبلغ استهلاك السيارة للوقود نحو 6.2 لتر، وذلك عند قطع السيارة مسافة تصل إلى 100 كم.

تمتعت أيضًا سوزوكي سويفت بالعديد من وسائل الأمان والسلامة، مثل الوسائد الهوائية للمقاعد الامامية، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، ونظام "EBD" المتحكم في التوزيع الكتروني للفرامل، و أيضا نظام "BA" المساعد لتحكم للفرامل، وخاصية مانع السرقة.

جاء التصميم الخارجي لـ"سويفت" بلمسة عصرية وشبابية، تناسب محبي هذه الفئة من السيارات الصغيرة، والتي تنتمي لعائلة السيارات الهاتشباك، وهو ماظهر من خلال المصابيح الـLED الامامية، والشبكات العريضة التي يتوسطها حرف الـS الشهير للعلامة التجارية سوزوكي.

امتلكت سوزوكي سويفت جنوط رياضية قياس 15 بوصة، وحساسات ركن خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، مع مكيف هواء أوتوماتيك، وزر تشغيل وايقاف المحرك "بصمة"، بالاضافة لشاشة تتوسط مقصورة القيادة لعرض الوسائط المتعددة، ومقود حركة مزود بوسائل التحكم المختلفة.

وبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي سويفت 206.900 جنيه.
أصغر سيارة أوتوماتيك في مصر .. سوزوكي سويفت تبدأ من 207 آلاف جنيه..صور
أصغر سيارة أوتوماتيك في مصر .. سوزوكي سويفت تبدأ من 207 آلاف جنيه..صور
أصغر سيارة أوتوماتيك في مصر .. سوزوكي سويفت تبدأ من 207 آلاف جنيه..صور
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