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بجب أن نحافظ على بلدنا .. الرئيس السيسي: وعي المصريين مهم لمواجهة التحديات.. فيديو

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:24 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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نورهان رأفت
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية وعي المصريين في كافة المراحل، لمجابهة كافة التحديات والأزمات التي تواجه الدولة المصرية، متابعا "القضية اللي أن قلقان منها أننا نحافظ على بلدنا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة المصرية، أن رئيس الوزراء استعرض قضايا ومشاكل ليست بالبعيدة ولم تتجاوز الـ 65 عاما، موضحا أن مصر في السابق كانت تواجه حروبا عديدة مباشرة وحاليا تواجه حروبا من خلال الخارج بغرض تشويه الرأي العام وتدمير الدولة المصرية .

ولفت الرئيس السيسي إلى أنه اجتمع مع عدد من المفكريين والمثقفين في عام 2011، وأكد لهم أن القضية ليست قضية تغيير قدر أنها قضية وعي بالمشكلات المحيطة بالداخل.

وتحتفل مصر هذه الأيام، بمرور 47 عامًا، على ذكرى تحرير تلك الأرض المقدسة من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيوعام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.


وعبّر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، عن سعادتهم البالغة في السادس من أكتوبر عام 1973، بعد العبور إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، ونجح المصريون في استعادة أرضهم وكرامتهم واحترامهم للعالم، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين.



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