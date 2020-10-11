دخول 68 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة العام الجاري بالجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن أن المحافظة استعدت للعام الدراسى بدخول 68 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بإجمالى 1287 فصلًا دراسيًا، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.





وأشار المحافظ إلى أن المدارس المقرر دخولها الخدمة مع بداية العام الدراسى تتنوع ما بين مدارس إنشاء جديد ومدارس دخلت الخدمة جزئيا وتم استكمال الأعمال لدخولها كليا ومدارس تم تنفيذ توسعات بها لإستيعاب الكثافات الطلابية ومدارس تم عمل إحلال جزئى لها وتعلية لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة منها.





ولفت إلى أن العام الحالى سيشهد لأول مره دخول 38 مدرسة إنشاء جديد وتوسعات بقرى مراكز المحافظة فى إطار سعى الدوله نحو رفع كفاءة المنظومة التعلمية بالقرى .





وقال المحافظ إن المدارس ستساهم فى تقليل الكثافات الطلابية بالفصول، مؤكدًا حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدنى لتوفير أراضى لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة إلى مساهمة المجتمع المدنى فى بناء وتجهيز المدارس مشددًا على رئيس هيئة الابنية التعليمية بالتأكد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالأثاث اللازم قبل البدء فى العام الدراسى الجديد .





وأوضح راشد أن المدارس الجديدة هى مدرسة براعم مصر الرسميه لغات ومدرسه الجيل الجديد تعليم اساسي ومدرسه رياض الصالحين ثانوي والسلام الرسميه لغات وذات النطاقين تعليم اساسي وطارق بن زياد الرسميه لغات وخديجه بن خويلد تعليم اساسي واحمد شوقي ثانوي و6 اكتوبر تجريبي متميز ومدرسه القاده تعليم اساسي والمصريه اليابانيه بالحي الثالث والصديق تعليم اساسي والفيروز تعليم اساسي والامام محمد عبده الثانويه والشيخ الشعراوي الثانويه بمدينة 6 اكتوبر ومدرسه عز الدين الفقي اعدادي والزهراء الابتدائيه المشتركه وترسا الابتدائيه المشتركه والنصر الابتدائيه بمركز ومدينه ابو النمرس .





ومدرسه كرم نوفل وعرب الهايره وغمازه الصغرى تعليم اساسي ومدرسه عبد الكريم خضر الثانويه المشتركه وعرب ابو ساعد الابتدائيه والشهيد المجند سيد ابراهيم عيد تعليم اساسي بمركز ومدينه الصف ومدرسه الابطال تعليم اساسي والمنال الاعداديه ودار الهدى الرسميه لغات والزيديه الحديثه تعليم اساسي و 6 اكتوبر الابتدائيه بمركز ومدينه اوسيم ومدرسه النجاح وابو بكر تعليم اساسي وعمر بن الخطاب الابتدائيه والشيخ عبد العظيم فشول تعليم اساسي والزيني تعليم اساسي . وعزبه قرني تعليم اساسي وحمزه بن عبد المطلب تعليم اساسي وصول الابتدائيه المشتركه والصالحيه منية الرقه الابتدائيه واطفيح الابتدائيه الحديثه المشتركه وكفر قنديل الابتدائيه بمركز ومدينه اطفيح و مدرسه الابداع الاعداديه ودار الارقم تعليم اساسي والاصدقاء الثانويه والشهيد احمد محمد ابراهيم مرسي والياسمين تعليم اساسي والمساندة الابتدائيه المشتركه بمركز ومدينه العياط .





و مدرسه العمدة عبد الرحمن أبو المجد طلبة ثانوي وميت رهينه الاعداديه المشتركه بمركز ومدينه البدرشين ومدرسه الامل الابتدائيه والمصطفى الثانويه بمركز ومدينه منشاه القناطر ومدرسه جمال عبد الناصر الابتدائيه والقصر الاعداديه بمركز الواحات البحرية ومدينه الباويطى ومدرسه الاسراء الاعداديه ونور المعارف تعليم اساسي والصفا والمروه تعليم اساسي وجزيره الوراق الحضر وعباس العقاد بحي الوراق ومدرسه الوسام الرسميه لغات والنهضه المتميزه لغات بحي جنوب الجيزه ومدرسه الاتحاد تعليم اساسي ونور الحريه بحي شمال الجيزه ومدرسه الفراعنه الرسميه لغات واحمد بهجت الرسميه للغات بحي الهرم ومدرسه الكرامه الثانويه بنات والقدس تعليم اساسي بحي العجوزه ومدرسه 6 اكتوبر الابتدائيه والاحلام تعليم اساسي بحي بولاق الدكرور ومدرسه احمد عرابي الثانويه بنات بحي العمرانيه .



