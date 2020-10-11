التعرض للشمس أبرزها.. تعرف على أسباب جفاف الجلد وطرق الوقاية

جفاف الجلد من أكثر المشاكل الجلدية التي تواجه الكثير من الأشخاص سواء الرجال أو النساء، مما يؤثر على شكل الجلد بالسلب وظهور التجاعيد.









وفي هذا السياق، قالت الدكتورة وسام سوقية، أخصائية البشرة والتجميل، إنه بسبب تغيير المناخ وتبدل الفصول يحدث جفاف بالجلد وحكة مزعجة، فهناك الكثير من الأسباب الأخرى غير تغيير الفصول تؤدي إلى جفاف الجلد أبرزها:









_ قلة شرب الماء تؤدي لجفاف الجلد وظهور التجاعيد المبكرة.

_ الاستحمام بالماء الساخن بشكل دوري يفقد الجلد رطوبته.

_ استخدام مقشرات الجلد بشكل مفرط يؤدي لجفاف وتهيج بالبشرة.

_ عدم استخدام كريمات مرطبة.

_ التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.









وأضافت أخصائية الجلد أن هناك بعض الأمراض التي تؤدي إلى جفاف الجلد أهمها التهاب الجلد، ومرض السكر، ومشاكل بالغدة الدرقية والقلب، الكبد، والكلى، كما أن هناك بعض الأدوية مثل مدرات البول.









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وكشفت وسام سوقية، عن أبرز طرق الوقاية من الجفاف وهي:



_ شرب كميات وفيرة من الماء.

_ الاستحمام بالماء الدافئ مدة لا تزيد على ١٥ دقيقة.

_ تجفيف الجلد بمنشفة ناعمة.

_ استخدام لوشن للجسم بعد الاستحمام.

_ استخدام كريم مرطب يوميًا لليدين والوجه والرقبة والقدمين.

_ تناول خضار وفواكه.

_ الابتعاد عن مصادر الحرارة كافة قدر المستطاع.



