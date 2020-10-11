AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

التعرض للشمس أبرزها.. تعرف على أسباب جفاف الجلد وطرق الوقاية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:27 م
جفاف الجلد
جفاف الجلد
Advertisements
هاجر هانئ
جفاف الجلد من أكثر المشاكل الجلدية التي تواجه الكثير من الأشخاص سواء الرجال أو النساء، مما يؤثر على شكل الجلد بالسلب وظهور التجاعيد.


وفي هذا السياق، قالت الدكتورة وسام سوقية، أخصائية البشرة والتجميل، إنه بسبب تغيير المناخ وتبدل الفصول يحدث جفاف بالجلد وحكة مزعجة، فهناك الكثير من الأسباب الأخرى غير تغيير الفصول تؤدي إلى جفاف الجلد أبرزها:


_ قلة شرب الماء تؤدي لجفاف الجلد وظهور التجاعيد المبكرة.
_ الاستحمام بالماء الساخن بشكل دوري يفقد الجلد رطوبته.
_ استخدام مقشرات الجلد بشكل مفرط يؤدي لجفاف وتهيج بالبشرة.
_ عدم استخدام كريمات مرطبة.
_ التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.


وأضافت أخصائية الجلد أن هناك بعض الأمراض التي تؤدي إلى جفاف الجلد أهمها التهاب الجلد، ومرض السكر، ومشاكل بالغدة الدرقية والقلب، الكبد، والكلى، كما أن هناك بعض الأدوية مثل مدرات البول.


اقرأ أيضا:


وكشفت وسام سوقية، عن أبرز طرق الوقاية من الجفاف وهي:
_ شرب كميات وفيرة من الماء.
_ الاستحمام بالماء الدافئ مدة لا تزيد على ١٥ دقيقة.
_ تجفيف الجلد بمنشفة ناعمة.
_ استخدام لوشن للجسم بعد الاستحمام.
_ استخدام كريم مرطب يوميًا لليدين والوجه والرقبة والقدمين.
_ تناول خضار وفواكه.
_ الابتعاد عن مصادر الحرارة كافة قدر المستطاع.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذرها.. 10 أسباب تصيبك بـ حب الشباب

من غير دكتور.. 3 أعراض غير متوقعة لحب الشباب.. 6 أسباب لظهوره.. وتعلمي طرق الوقاية منه

مشكلة الفتيات.. كل ما لا تعرفه عن نمو الشعر تحت الجلد

عادات يومية تعطيكِ نضارة للبشرة

فى الصيف.. احرص على تناول هذه الأطعمة للوقاية من أشعة الشمس الضارة

لتتألقي دائما .. نصائح العناية بالبشرة والحفاظ على شبابها

ترشيحاتنا

قبل الجولة الأخيرة.. 5 سيناريوهات للصعود للممتاز بمجموعة الصعيد

مبلغ خرافي.. صحيفة تكشف راتب وليد أزارو السنوى بعد انتقاله لـ الاتفاق السعودي

المقاولون: نسعى للتعاقد مع ثنائي الأهلي واحتلال المركز الرابع بالدوري

التعليم: كتب الترم الثاني ستكون بنفس أسعار الفصل الدراسي الأول هذا العام

أصغر سيارة أوتوماتيك في مصر .. سوزوكي سويفت تبدأ من 207 آلاف جنيه..صور

لأولياء الأمور.. 10 نصائح لحماية طلاب المدارس من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الكاملة لأسعار أودي 2020 - 2021 في مصر

في عيد ميلاده .. 10 صور أثارت الجدل لـ عمرو دياب مع دينا الشربيني

العمر مجرد رقم.. أرنولد شوارزينجر يمارس رياضة ركوب الدراجات الهوائية "صور"