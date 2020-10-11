ضبط شخصين فور ارتكابهما واقعة سرقة خزينة من أحد المحال التجارية بالدقى

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة حال المرور بدائرة القسم لملاحظة الحالة من ضبط شخصين يحملان خزينة حديدية متوسطة الحجم ويشرعا فى وضعها داخل حقيبة سيارة ملاكى يقودها شخص آخر، وتبين أنهم (عامل بأحد المحال التجارية بدائرة القسم، عاطل "مُقيمان بمحافظة المنيا"، سائق مُقيم بالقليوبية).





وبسؤالهم قرر المتهم الأول أنه نظرًا لعلمه بوجود مبالغ مالية بخزينة المحل عمله فقام باصطناع نسخة من مفتاح المحل، واتفق مع المتهم الثانى واستغلا غلق المحل وقاما بسرقة الخزينة من داخله ثم قاما باستدعاء سيارة عبر تطبيق إحدى الشركات.





وبمواجهة السائق نفى علمه بالواقعة وقرر بحضوره بناءً على طلب أحد الأشخاص لتوصيله عبر التطبيق، وبفتح الخزينة بمعرفة مدير المحل تبين إحتوائها على مبلغ مالى قدره (174) ألف جنيه.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.