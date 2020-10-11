حبس المتهمين باختطاف صاحب ورشة موبيليا وطلب فدية مالية بالخانكة

على الفور تم تشكيل فريق بحثى بقيادة اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بالتنسيق توصلت مع قطاع الأمن العام، وتم تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.



