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حوادث

كشف ملابسات واقعة العثور على جثة بائع بالقليوبية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:16 م
جثة
جثة
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة بائع بالقليوبية، وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة المركز، والعثور على جثة (بائع خردة - مُقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة) وبها جرح طعنى، وما قرره شاهدى رؤية أنه أثناء سير المجنى عليه بالطريق توقفت مركبة "توك توك" بجواره وترجل منها شخص مجهول وحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها ذلك الشخص بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته وهرب صحبة قائد مركبة"التوك توك".


وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطليّن - مُقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته وهرب.. وتم بإرشاده ضبط مركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة أسفل مسكن المتهم الثانى، وكذا السلاح المستخدم.  

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
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