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أخبار العالم

بي سي جي.. لقاح واعد قد يقضي على فيروس كورونا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:32 م
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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محمد علي
قال باحثون بالمملكة المتحدة إن تجربة تجري لمعرفة فعالية لقاح السل "بي سي جي" BCG المستخدم على نطاق واسع، ضد فيروس كورونا المستجد، وإنه سيتم اختباره على عمال الرعاية الصحية في بريطانيا، في محاولة للوصول إلى علاج سريع للفيروس القاتل، وفق ماذكرت صحيفة جلف توداي.

ولقاح Bacillus Calmette-Guérin) BCG)، الذي يستخدم للحماية من السل، يحفز استجابة الجهاز المناعي الفطري الواسع وقد ثبت أنه يحمي من العدوى أو الأمراض الشديدة، ومسببات الأمراض التنفسية الأخرى.

قال البروفيسور جون كامبل، من كلية الطب بجامعة إكستر: "لقد ثبت أن BCG يعزز المناعة بطريقة عامة، مما قد يوفر بعض الحماية ضد COVID-19".

وتعد الدراسة البريطانية جزءا من تجربة حالية بقيادة أستراليا وهولندا وإسبانيا والبرازيل، لوقف الوباء، الذي يقترب من ال40 مليون إصابة حول العالم، والذي مازال يصيب الكثيرين بدرجة خطيرة.

وتجاوزت الإصابات في البرازيل  150 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، بينما تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند 7 ملايين.

أضاف كامبل "نحن نسعى إلى تحديد ما إذا كان لقاح BCG يمكن أن يساعد في حماية الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بـ COVID-19. وإذا حدث ذلك، فيمكننا إنقاذ الأرواح من خلال إدارة أو زيادة إنتاج هذا اللقاح المتاح بسهولة وفعالية من حيث التكلفة".

تجند التجربة البريطانية متطوعين قبل أشهر الشتاء التي حذر المسؤولون من أنها قد تكون صعبة حيث تكافح البلاد موجة ثانية من الإصابات.

أشار رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون إلى أن القيود للحد من الوباء يمكن أن تكون سارية حتى الربيع.

تسعى التجربة إلى الحصول على  1000 شخص متطوع يعملون في دور الرعاية الصحية.
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