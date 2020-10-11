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محافظات

الغضبان: استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات بأحياء بورسعيد

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:03 م
الغضبان : استمرار
الغضبان : استمرار حملات إزالة التعديات والاشغالات
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كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ،اليوم الأحد ، استمرار الحملات المكثفة لإزالة الاشغالات والتعديات بمختلف الأحياء ومدينة بورفؤاد.

وأشار المحافظ إلى أن حى الزهور شهد حملة مكبرة تم خلالها المرور  بمنطقة الـ٥٠٠٠ وحدة ومنطقة شباب الخريجين ومنطقة تعاونيات حسن عمار وتم غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية والتنبيه بعدم مزاولة هذا النشاط حيث سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأشار المحافظ إلى استمرار حملات الإشغالات بنطاق حي الشرق ، حيث تم إزالة إشغالات وبائعي الملابس المستعملة حول محيط السكة الحديد للقضاء على الإشغالات التى تعوق نهر الطريق للمارة والسيارات وللحفاظ على توسعة الشارع وعدم إشغال الطريق العام .

وبنطاق حى المناخ ، أكد المحافظ أنه تم إزالة اللافتات والإعلانات والملصقات المخالفة على الحوائط وعلى أعمدة الإضاءة والأسوار بنطاق حى المناخ من خلال حملة مكبرة لرفع وإزالة جميع اللافتات والإعلانات المخالفة والملصقات بالشوارع والأسوار وأجناب العمارات وأعمدة الإضاءة العامة فى إطار الخطة الموضوعة من الحى للتجميل والقضاء على التشوه البصرى الذى تحدثه اللافتات والإعلانات العشوائية بالشوارع والميادين وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .


وأشار محافظ بورسعيد إلى أن مدينة بورفؤاد شهدت حملة صباحية بمحيط سوق بورفؤاد المطور وذلك برفع كافة الاشغالات من الطريق وإزالة التند الغير قانونية وإلتزام المحلات بالمساحة المقررة إليهم مع المتابعة والمرور على مدار اليوم لعدم مخالفة التعليمات ، مشددا على تواصل جهود الأجهزة التنفيذية لإزالة أى تعديات أو مخالفات ، والتأكيد على استمرار الحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة 

وفي حي الضواحي شنت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي  حمله ليليه موسعة لازاله الاشغالات والتعديات ومراجعه رخص المحلات ورصد المخالفات البيئيه ومراجعه تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهى العامه والكافيهات بعدد من مناطق وشوارع الحى  وقد أسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات  والتى تعيق مرور المشاه على الرصيف .
الغضبان: استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات بأحياء بورسعيد
الغضبان: استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات بأحياء بورسعيد
الغضبان: استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات بأحياء بورسعيد
الغضبان: استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات بأحياء بورسعيد
الغضبان: استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات بأحياء بورسعيد
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