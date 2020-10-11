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فن

في أحدث ظهور.. محمود عبد المغني لـ جمهوره: الله المستعان

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:59 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان محمود عبد المغني صورة جديدة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلّق محمود عبدالمغني قائلاً "الله المستعان"، وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيه، وجاءت التعليقات كالآتي:

أحلى نجم في مصر- من أحلي النجوم إلي بحبها جدًا - بالتوفيق يا أستاذنا.

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يُذكر أن آخر أعمال النجم محمود عبد المغني الدرامية مشاركته مع الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل سلطانة المعز. 


"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي. 

كما شارك في العمل ومحمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد إبراهيم وإخراج محمد بكير. 


وكانت آخر أعماله السينمائية فيلم "صاحب المقام" أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، وشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد. تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.

وفى سياق آخر بدأ محمود عبد المغنى تصوير مشاهده في مسلسل "خيط حرير" مع النجمة مى عز الدين بجمعية عرابى، سوسن بدر، نيقولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.


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الله المستعان ❤

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