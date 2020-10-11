للطلاب الوافدين والمصريين.. ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم بالدراسات العليا بكلية العلوم

يحرص الكثيرون من طلاب الدراسات العليا من المصريين والوافدين، على استكمال دراستهم بكلية العلوم بجامعة القاهرة، والالتحاق ببرامجها الدراسية الجديدة في مختلف المجالات، للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة.





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ويستعرض "صدى البلد" الأوراق المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا بالكلية، سواء للطلاب المصريين أو الوافدين:

المستندات المطلوبة للطلاب الوافدين للالتحاق بمرحلة الدراسات العليا:

- المؤهل الدراسى الحاصل علية الطالب معادل من المجلس الاعلى للجامعات.

- خطاب ترشيح من سفارة البلد التابع لها الطالب للكلية المراد الدراسة بها موضحا به جهة التمويل والعام الجامعي المراد الدراسة به و الدرجة العلمية وموقع من المستشار الثقافى للسفارة والخطاب موجه لعميد الكلية.

- جواز السفر الخاص بالطالب ويكون ساري لمدة عام كامل.

- ما يفيد خلو الطالب من مرض الإيدز قبل القيد والتسجيل للدارسين.

- شهادة امتياز لمدة عام كامل بالنسبة للدراسين في المجال الطبي.

- ملء (3) استمارات بيانات بالكلية.

- ملء (3) استمارات معلومات بالكلية.

- عدد 4 صور شخصيه.

- تقديرات السنوات الأربعة لمرحلة البكالوريوس .

- الدبلوم أو التمهيدي قبل الماجستير .

- بعد استيفاء المستندات والاوراق المطلوبة يتم إستيفاء استمارة المعلومات من (اصل + 3 صورة) موقعًا عليها من الطالب.

- إرفاق صورة من موافقة السفارة على دراسة الطالب بالكلية المراد الدراسة بها موضحًا بها جهة التمويل للدراسة والعام الجامعى المراد الدراسة به والدرجة العلمية المراد الدراسة فيها .









وبالنسبة للأوراق والمستندات المطلوبة للطلاب المصريين :-

- شهادة البكالوريوس المؤقته بالتقدير المطلوب للمتقدمين للقيد بالدبلوم أو الماجستير .

- شهادة الماجستير المؤقته بالتقدير المطلوب (للمتقدمين للدكتوراه) .

- بيان بدرجات الطالب خلال سنوات الدراسة .

- شهادة الميلاد أو المستخرج رسمى منها .

- صورة بطاقة الرقم القومي .

- عدد 6 صور شخصية 4×6 حديثة .

- موافقة جهة العمل على القيد و الدراسة .

- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال إذا كانت الدراسة تحتاج للتفرغ (أوحسب نص اللائحه الداخلية للكلية) .

- شهادة الموقف من التجنيد .

- موافقة القوات المسلحة بالنسبة للمجندين .