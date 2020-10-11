AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

للطلاب الوافدين والمصريين.. ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم بالدراسات العليا بكلية العلوم

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:01 م
كلية العلوم جامعة
كلية العلوم جامعة القاهرة
Advertisements
قســـم التعليــــم
يحرص الكثيرون من طلاب الدراسات العليا من المصريين والوافدين، على استكمال دراستهم بكلية العلوم بجامعة القاهرة، والالتحاق ببرامجها الدراسية الجديدة في مختلف المجالات، للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة. 

اقرأ أيضا:
ويستعرض "صدى البلد" الأوراق المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا بالكلية، سواء للطلاب المصريين أو الوافدين:
 
المستندات المطلوبة للطلاب الوافدين للالتحاق بمرحلة الدراسات العليا:
- المؤهل الدراسى الحاصل علية الطالب معادل من المجلس الاعلى للجامعات.
- خطاب ترشيح من سفارة البلد التابع لها الطالب للكلية المراد الدراسة بها موضحا به جهة التمويل والعام الجامعي المراد الدراسة به و الدرجة العلمية وموقع من المستشار الثقافى للسفارة والخطاب موجه لعميد الكلية.
- جواز السفر الخاص بالطالب ويكون ساري  لمدة عام كامل.
- ما يفيد خلو الطالب من مرض الإيدز قبل القيد والتسجيل للدارسين.
- شهادة امتياز لمدة عام كامل بالنسبة للدراسين في المجال الطبي.
- ملء (3) استمارات بيانات بالكلية.
- ملء (3) استمارات معلومات بالكلية.
- عدد 4 صور شخصيه.
- تقديرات السنوات الأربعة لمرحلة البكالوريوس .
- الدبلوم أو التمهيدي قبل الماجستير .
- بعد استيفاء المستندات والاوراق المطلوبة يتم إستيفاء استمارة المعلومات من (اصل + 3 صورة) موقعًا عليها من الطالب.
- إرفاق صورة من موافقة السفارة على دراسة الطالب بالكلية المراد الدراسة بها موضحًا بها جهة التمويل للدراسة والعام الجامعى المراد الدراسة به والدرجة العلمية المراد الدراسة فيها .


وبالنسبة للأوراق والمستندات المطلوبة للطلاب المصريين :-
- شهادة البكالوريوس المؤقته بالتقدير المطلوب للمتقدمين للقيد بالدبلوم أو الماجستير .
- شهادة الماجستير المؤقته بالتقدير المطلوب (للمتقدمين للدكتوراه) .
- بيان بدرجات الطالب خلال سنوات الدراسة .
- شهادة الميلاد أو المستخرج رسمى منها .
- صورة بطاقة الرقم القومي .
- عدد 6 صور شخصية 4×6 حديثة .
- موافقة جهة العمل على القيد و الدراسة .
- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال إذا كانت الدراسة تحتاج للتفرغ (أوحسب نص اللائحه الداخلية للكلية) .
- شهادة الموقف من التجنيد .
- موافقة القوات المسلحة بالنسبة للمجندين .
- موافقة شئون الضباط (إذا كان المتقدم للقيد ضابط بالقوات المسلحة أو ضابط شرطة) .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متاح للجامعات الأخرى.. فتح باب التقدم للدراسات العليا بجامعة الأزهر

تعرف على الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق بالدراسات العليا بكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة تعلن عن الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد.. الكليات تحدد المستندات التي يجب تقديمها لأول مرة .. وأوراق خاصة بالدراسات العليا في الهندسة والعلاج الطبيعي

كل ما تريد معرفته عن برنامج الدراسات العليا بعلوم القاهرة.. التخصصات وشروط الالتحاق

للمصريين والوافدين..تعرف على أوراق الالتحاق بدرجة الماجستير بطب أسنان عين شمس

كيفية تحضير الماجستير والدكتوراة في جامعة عين شمس

ترشيحاتنا

بي سي جي.. لقاح واعد قد يقضي على فيروس كورونا

بدء اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا بالقاهرة برعاية الأمم المتحدة

قبل الجولة الأخيرة.. 5 سيناريوهات للصعود للممتاز بمجموعة الصعيد

بدقة فائقة.. أفضل 5 هواتف اندرويد في الكاميرات.. صور

أصغر سيارة أوتوماتيك في مصر .. سوزوكي سويفت تبدأ من 207 آلاف جنيه..صور

بعد المطالبات بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي.. خبير: يجب في هذه الحالة ولتلك الفئات فقط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على وحش الصحراء الجديد من شيفرولية

3 زيوت طبيعية للسيطرة على مستوى السكر في الدم

بـ الأبيض .. ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جذابة