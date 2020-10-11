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فن

كل سنة وأنت مختلف وفي حتة لوحدك.. إيمي سالم تهنئ الهضبة بعيد ميلاده

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:35 م
ايمي وعمرو
ايمي وعمرو
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محمد بدران
هنأت الفنانة إيمي سالم المطرب عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 59 الذي يوافق اليوم 11 اكتوبر وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

ونشرت ايمي صور تجمعها مع الهضبة وعلقت على الصور قائلة: "كل سنة و انت الهضبة
كل سنة و انت ناجح و عالمي ... كل سنة و انت مختلف و في حتة لوحدك ... و الاهم كل سنة و انت بصحة و سعادة و راحة بال.
Happy birthday the one and only .....the legend...our mega star @amrdiab"


ويحتفل الهضبة عمرو دياب اليوم، بعيد ميلاده الـ59، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1961 في بورسعيد، لعائلة تعود أصلها لقرية سنهوت بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية.


ما زالت علاقة عمرو دياب بدينا الشربيني، غامضة إلى الآن، فلم يتم التأكيد على وجود علاقة رسمية أو زواج بينهما، على الرغم من ظهورهما معًا بشكل دائم ومتكرر منذ ما يقرب عن 3 سنوات.


وفي أول ظهور علني لهما، قام عمرو دياب باصطحاب دينا الشربيني إلى الساحل الشمالي في يوليو 2017، قبيل طرح ألبومه "معدي الناس" وظهرًا معًا في صورة تم تسريبها مع الأصدقاء والفنانين، بعد أن التقيا في مطعم شهير في قرية هاسيندا بالساحل الشمالي.


وفي أغسطس 2017، فاجأ عمرو دياب الجميع عندما قام بالغناء لبرج الحوت في أغنية "أجمل عيون" ضمن ألبومه، وهو برج الفنانة دينا الشربيني، ما أشعل الساحة عليهما، وزاد من حالة الجدل، وكعادته التزم "الهضبة" الصمت، ورد بشكل غير مباشر بعد أن غنى لكل الأبراج في حفلاته بالساحل الشمالي.



على الجانب الآخر فاجأ الهضبة عمرو دياب جمهوره بطرح عطر جديد باسمه، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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