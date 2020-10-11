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حوادث

بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل 4 متهمين في قضية خلية الأمل

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:24 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة إخلاء سبيل 4 متهمين بتدابير إحترازية في القضية رقم 930 المقيدة برقم 35 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية الأمل".

وتضم قائمة المتهمين في القضية كلاً من: زياد العليمي، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربري.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على زياد العليمي و7 آخرين، وذلك بعد استهداف 19 شركة وكيان تابعين لجماعة الإخوان، بعد رصد مخطط سري تحت مسمى “تحالف الأمل”، لتوفير الدعم المالي لعناصر الجماعات الإرهابية، بحسب بيان وزارة الداخلية.
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