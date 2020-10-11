السعودية تطلع على أزمة إقليم كاراباخ

بحث وزير الخارجية السعودي اليوم الأحد خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأذربيجاني ألمار ممادياروف أطلعه فيه على مستجدات الأزمة في اقليم ناجورنو كاراباخ.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن منطقة "قنجة" تعرضت للقصف من الأراضي الأرمنية.









ودحضت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، مزاعم باكو بأن مدينة جانجا في غرب أذربيجان تعرضت للقصف من أراضي أرمينيا.









واتفقت يريفان وباكو على وقف الأعمال العدائية في ناغورنو كاراباخ ابتداء من ظهر أمس السبت.









وجاء وقف إطلاق النار نتيجة محادثات مكثفة في العاصمة الروسية استمرت أكثر من 10 ساعات يوم الجمعة.









لكن منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، اتهم الطرفان بعضهما البعض بانتهاك الهدنة.









انخرط البلدان في أنشطة عسكرية في ناغورنو كاراباخ في 27 سبتمبر ، بعد أن اتهمت يريفان وباكو بعضهما البعض بانتهاك وقف إطلاق النار لعام 1994.



