AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تطلع على أزمة إقليم كاراباخ

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:59 م
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
Advertisements
على صالح
بحث وزير الخارجية السعودي اليوم الأحد خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأذربيجاني ألمار ممادياروف أطلعه فيه على مستجدات الأزمة في اقليم ناجورنو كاراباخ.


وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن منطقة "قنجة" تعرضت للقصف من الأراضي الأرمنية.


ودحضت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، مزاعم باكو بأن مدينة جانجا في غرب أذربيجان تعرضت للقصف من أراضي أرمينيا.


واتفقت يريفان وباكو على وقف الأعمال العدائية في ناغورنو كاراباخ ابتداء من ظهر أمس السبت. 


وجاء وقف إطلاق النار نتيجة محادثات مكثفة في العاصمة الروسية استمرت أكثر من 10 ساعات يوم الجمعة. 


لكن منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، اتهم الطرفان بعضهما البعض بانتهاك الهدنة.


انخرط البلدان في أنشطة عسكرية في ناغورنو كاراباخ في 27 سبتمبر ، بعد أن اتهمت يريفان وباكو بعضهما البعض بانتهاك وقف إطلاق النار لعام 1994.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من إيران على الحرب بين أذربيجان وأرمينيا

محذرا من تداعيات النزاع على القوقاز.. الاتحاد الأوروبي يدعو أرمينيا وأذربيجان لوقف إطلاق النار

معارك طوال الليل.. تفاصيل تجدد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان في ناجورنو كاراباخ.. باكو تعلن التعبئة العامة الجزئية.. تركيا تشعل فتيل الأزمة.. ودعوات دولية من أجل تهدئة الصراع ووقف إطلاق النار

روسيا لـ تركيا: تورط مرتزقة أجانب في صراع كاراباخ "غير مقبول"

انفجاران في إقليم ناغورني قره باغ

حرب أرمينيا وأذربيجان .. جيش كاراباخ يعلن سحب قواته من بعض المناطق

ترشيحاتنا

هل استخدام جوزة الطيب فى الطعام حرام ؟ الإفتاء توضح

توأم روحي يحقق 73 ألف جنيه إيرادات أمس

بسبب كورونا.. حاخام إسرائيلي يفقد وعيه في الشارع.. فيديو

أحمد العوضي يمازح ياسمين عبد العزيز ويخنقها.. فيديو

لا تصالح.. 10 رسائل قوية من الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة

حالتي كزملكاوي وأنا بتابع ماتش الليلة.. صلاح عبد الله يعقب على مباراة الأهلى وبيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أشهر من تعافي فيروس كورونا.. أعراض مزعجة طويلة الأجل

بجمبسوت جذاب.. ريهام أيمن بإطلالة كاجوال تكشف جمالها

عيد ميلاد الهضبة.. كيف تغيرت شخصية عمرو دياب مع دينا الشربيني؟