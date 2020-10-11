جروسي: إيران لا تملك كمية كبيرة من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية

أكد رئيس هيئة الرقابة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل جروسي، "يواصل الإيرانيون تخصيب اليورانيوم، وبدرجة أعلى بكثير مما التزموا به، وهذا المبلغ يتزايد كل شهر وتتحمله خزانة الدولة".













وفي المقابلة، ناقش "جروسي"، "مقدار الوقت اللازم الذي تستغرقه الكمية الصحيحة من المواد المشعة لصنع قنبلة نووية ، وقال: "في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا نتحدث عن تلك المدة، نحن ننظر إلى الكمية الكبيرة، والحد الأدنى من اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم اللازم لصنع قنبلة ذرية".





وأضاف "لا تملك إيران هذه الكمية الكبيرة في الوقت الحالي، لكن طهران نفت مرارا أن لديها برنامج أسلحة نووية".





وتابع: "هم يقولون إن تخصيبهم مخصص لإنشاء بنية تحتية للطاقة النووية في البلاد".





وقال آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إيران إن لديها 2105.4 كجم من اليورانيوم المخصب.





ويتجاوز هذا المقدار إلى حد كبير الحد البالغ 202.8 كجم المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015 مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.





ووقعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 للحد من تخصيبها للمواد النووية، لكن الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب، انسحبت من هذه الاتفاقية في عام 2018.





وأفاد التقرير بأن إيران خصبت اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5 بالمائة فقط، وبالنسبة لليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة، يجب أن يكون معدل التخصيب 90 بالمائة على الأقل.





وفي يناير الماضي، قال الرئيس حسن روحاني في حديث للتلفزيون الحكومي الإيراني: "إننا نقوم بتخصيب المزيد من اليورانيوم قبل التوصل إلى الاتفاق.





وزعم روحاني "ليس لدينا حدود للملف النووي ، ونزيد التخصيب كل يوم".



