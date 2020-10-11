بالأحمر الجذاب.. أيتن عامر بإطلالة رومانسية برفقة زوجها

ومن الناحية الجمالية، وضعت أيتن عامر أحمر الشفاه الناعم، فيما أبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر المميز.

كما استكملت أناقتها بالمجوهرات الجذابة في اليد والتي تمثلت في خاتم وأسورة رقيقة.

فيما ارتدى زوجها عز العرب بدلة باللون البيج مع قميص باللون الأبيض.

آخر أعمال أيتن عامر كان بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.









مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل، ، وإنتاج تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.