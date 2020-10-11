AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالأحمر الجذاب.. أيتن عامر بإطلالة رومانسية برفقة زوجها

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:25 م
ايتن عامر
ايتن عامر
Advertisements
حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة أيتن عامر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، في لقطة رومانسية برفقة زوجها عز العرب.


وجذبت أيتن عامر الأنظار بإطلالة جذابة وناعمة، مرتدية فستانًا باللون الأحمر يبرز تفاصيل أنوثتها، بتصميم مجسم وكرانيش بسيطة على منطقة الصدر.


واعتمدت أيتن عامر على تسريحة شعر منسدل بطريقة بسيطة أعلى الكتف، مما انهالت عليها تعليقات الجمهور المعجبين.


ومن الناحية الجمالية، وضعت أيتن عامر أحمر الشفاه الناعم، فيما أبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر المميز.


كما استكملت أناقتها بالمجوهرات الجذابة في اليد والتي تمثلت في خاتم وأسورة رقيقة.


فيما ارتدى زوجها عز العرب بدلة باللون البيج مع قميص باللون الأبيض.


آخر أعمال أيتن عامر كان بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.


مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل، ، وإنتاج  تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير. 

اقرأ ايضا:
View this post on Instagram

Mr right ♥️ @ezzelarab_official

A post shared by Ayten Amer (@aytenamer) on

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليلة امبارح.. أيتن عامر تتألق في صورة جديدة عبر انستجرام

بـ شعر مجعد.. أيتن عامر تبرز جمال أنوثتها بصورة أبيض وأسود

آيتن عامر تحتفل بعيد ميلاد ابنها يوسف

بشعر كيرلي.. آيتن عامر تتألق بإطلالة صيفية في عيد ميلاد ابنها

أيتن عامر تبهر متابعيها بصورة جديدة لها.. شاهد

بملابس رياضية.. آيتن عامر فى إطلالة تبرز رشاقتها.. شاهد

ترشيحاتنا

رسائل كلينتون تكشف: علاقة مشبوهة بين قطر والإخوان.. وسعود الفيصل أهانها

أخبار الرياضة.. الأهلي يحسم صفقتين رسميا.. الأولمبية تتجاهل طعن مرتضى منصور

فرنسا تكشف عن مكان اختفاء ثروة القذافي.. تفاصيل

بعد تبادل الاعتذارات.. التفاصيل الكاملة لـ خلاف أحمد السقا وتامر حسني

بالأحمر الجذاب.. أيتن عامر بإطلالة رومانسية برفقة زوجها

هل صلاة العصر لها سنة قبلية؟.. تعرف على آراء الفقهاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجذاب.. أيتن عامر بإطلالة رومانسية برفقة زوجها

دراسة حديثة تؤكد: 86% من مصابي كورونا لم تظهر عليهم أعراض

بعد أشهر من تعافي فيروس كورونا.. أعراض مزعجة طويلة الأجل