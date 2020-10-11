بالأحمر الجذاب.. أيتن عامر بإطلالة رومانسية برفقة زوجها

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، في لقطة رومانسية برفقة زوجها عز العرب.
وجذبت أيتن عامر الأنظار بإطلالة جذابة وناعمة، مرتدية فستانًا باللون الأحمر يبرز تفاصيل أنوثتها، بتصميم مجسم وكرانيش بسيطة على منطقة الصدر.
واعتمدت أيتن عامر على تسريحة شعر منسدل بطريقة بسيطة أعلى الكتف، مما انهالت عليها تعليقات الجمهور المعجبين.
ومن الناحية الجمالية، وضعت أيتن عامر أحمر الشفاه الناعم، فيما أبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر المميز.
كما استكملت أناقتها بالمجوهرات الجذابة في اليد والتي تمثلت في خاتم وأسورة رقيقة.
فيما ارتدى زوجها عز العرب بدلة باللون البيج مع قميص باللون الأبيض.
اقرأ ايضا: