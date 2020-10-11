بجمبسوت جذاب.. ريهام أيمن بإطلالة كاجوال تكشف جمالها

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ريهام أيمن في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها.

وتركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة تتناسب مع ظهورها.

ووضعت سلسلة حول الرقبة باللون الفضي لأكمال ظهورها.





وكانت احدث مشاركات ريهام أيمن الفنية؛ هي بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامى إمام.



