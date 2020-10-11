بجمبسوت جذاب.. ريهام أيمن بإطلالة كاجوال تكشف جمالها

شاركت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.
وظهرت بها ريهام أيمن، بجمبسوت بسيط باللون الأسود، ومطعم بنقشات بجذابة باللون الأبيض لتكشف جمالها، وأنتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ريهام أيمن في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها.
وتركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة تتناسب مع ظهورها.
ووضعت سلسلة حول الرقبة باللون الفضي لأكمال ظهورها.
وكانت احدث مشاركات ريهام أيمن الفنية؛ هي بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامى إمام.
ويُذكر أن ريهام أيمن بدأت مسيرتها الفنية وهي لاتزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق (فيروس) الغنائي والذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز حيث رشحها لتعمل في مسلسل (محمود المصري) عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون والتي من أبرزها (حبيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات)، بينما في السينما شاركت في عدة أفلام منها (صرخة نملة، دكان شحاتة).