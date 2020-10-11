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فن

بشرى توجه رسالة لـ الفيشاوي: لو فاكر إنك ممكن تغلب محمد رمضان في ترند تبقى غلطان.. فيديو

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:28 م
رمضان وبشري والفيشاوي
رمضان وبشري والفيشاوي
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محمد بدران

علقت الفنانة بشري علي أغنية أحمد الفيشاوي الجديدة المقرر طرحها قريبًا، والتي تحمل اسم "نمبر 2″، وبحسب تصريحاته تُعتبر إسقاطًا واضحًا على أغنية “نمبر 1″، لمحمد رمضان.

ووجهت بشري نصيحة للفنان أحمد الفيشاوي عبر كاميرا برنامج mbc trending  قائلة "كل اللي نازل فاكر إنه ممكن يغلب محمد رمضان في ترند هيبقى غلطان"، موضحة أن الكلاش سونج أمر طبيعي في العالم كله ولا يُعتبر إهانة أو خلافه كما يعتقد البعض.


وطرحت الشركة المنتجة لأغنية «نمبر 2» للفنان أحمد الفيشاوي، البوستر الدعائي للأغنية التي ينتظر طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة، والتي يسخر فيها «الفيشاوي» من الفنان محمد رمضان، صاحب المقولة والأغنية المعروفة «نمبر 1».

وظهر أحمد الفيشاوي، على بوستر الأغنية بشكل «كاريكاتير» داخل حلبة ملاكمة، يصارع الفنان محمد رمضان، الذي ظهر برسم كاريكاتيري أيضًا، ويقوم «الفيشاوي» بـ لكم «رمضان» بالبوكس بقوة وطرحه أرضًا، في إشارة منه إلى أنه سينهي الخلاف بهزيمة الأخير.

من جهة أخرى، نشر الفنان أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور له من داخل الاستديو أثناء تسجيل أغنية له للرد على محمد رمضان بعد خلافهما الأخير، وعلق الفيشاوي على الصور قائلا: «توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد على المدعو نمبر وان الدنيا مولعة».

وتواصل الخلاف بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوى بعد أن نشر الأول مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" يعلن فيه عن أغنيته الجديدة "الدبابة" ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

وتسبب الفيديو في غضب أحمد الفيشاوى الذى قرر الرد، وذلك عبر برنامج et بالعربى فى تسجيل صوتى قائلا: "أنا في الاستوديو وأسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقي على اللي قاله محمد رمضان: "أنا مش هقبل اعتذارك".

واشتعلت نيران الحرب بين الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي وزوجته منذ أواخر العام الماضي، وكان سبب إشعال فتيل الأزمة زوجة الفيشاوي بعد تعليقها المسيء لمحمد رمضان. 


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#MBCTrending #MBC$

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