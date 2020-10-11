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رياضة

لتحديد نقاط القوة والضعف.. أحمد سامي يدرس مصر المقاصة بالفيديو قبل المواجهة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:27 م
أحمد سامي
أحمد سامي
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حسام الحارتي
لجأ أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إلي مشاهدة عدد من مباريات مصر المقاصة وتحديدا منذ تولي علي عاشور القيادة الفنية للفريق خلفا لإيهاب جلال .


جاء ذلك لتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق الفيومي قبل المواجهة التي تجمع بينهما يوم الجمعة المقبل ضمن فعاليات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري.


ويأمل أحمد سامي في تحقيق الفوز على منافسه مصر المقاصة من أجل الاستمرار في تحقيق النتائج الجيدة التي حققها الفريق الأزرق مؤخرا ليحتل المركز الخامس برصيد 46 نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري.


وحقق سموحة فوزًا صعبًا في الوقت القاتل على حساب ضيفه الاتحاد السكندري، بنتيجة (2-1)، بالجولة الـ32 للدوري المصري الممتاز.


ومنح أحمد سامى اللاعبين راحه 48 ساعة بعد إلحاح اللاعبين حيث كان من المقررحصولهم على راحة 24  ساعة فقط ولكن حالة الإرهاق التى يعيشها اللاعبون والفوز على الاتحاد السكندرى والانفراد بالمركز الخامس أدت الى الموافقة على الراحة.


ومن المقرر أن  يعود اللاعبون يوم الاثنين المقبل استعدادًا لمواجهة  مصر المقاصه يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ33 للدوري الممتاز.
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