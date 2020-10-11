لتحديد نقاط القوة والضعف.. أحمد سامي يدرس مصر المقاصة بالفيديو قبل المواجهة

لجأ أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إلي مشاهدة عدد من مباريات مصر المقاصة وتحديدا منذ تولي علي عاشور القيادة الفنية للفريق خلفا لإيهاب جلال .









جاء ذلك لتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق الفيومي قبل المواجهة التي تجمع بينهما يوم الجمعة المقبل ضمن فعاليات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري.







