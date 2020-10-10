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رياضة

شوبير: الاتحاد السكندري حصل على توقيع ثنائي الأهلي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
لاعبي الاهلي
لاعبي الاهلي
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محمد رشاد
أكد الإعلامي أحمد شوبير أن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي ،حصل على توقيع ثنائي الأهلي أحمد الشيخ وحسين السيد من أجل التواجد مع الفريق خلال مجريات الموسم المقبل.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم":"الاتحاد السكندري يسير بخطوات ثابتة في ملف التعاقدات نجح في الحصول على توقيع الثنائي أحمد الشيخ وحسين السيد".

وأضاف:" النادي اقترب بشكل كبير من إبرام التعاقد مع محمود نعيم وفادي فريد من نادي أسوان كذلك الأمر هناك أكثر من عنصر مميز اقترب محمد مصيلحي من إبرام التعاقد معه بشكل رسمي".

ونجح فريق سموحة في الفوز على الاتحاد السكندي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي انتهت منذ قليل في الجولة 32 من مسابقة الدوري العام، على ستاد الإسكندرية.
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