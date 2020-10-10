بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

أنهي مسئولو نادي سموحة، التعاقد مع المدافع كريم يحيى، المعار من النادي الأهلي، وتم إبلاغ اللاعب بفسخ التعاقد معه؛ عقب التمرد على أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول، والاعتراض بطريقة غير لائقة، عقب انتهاء مباراة الاتحاد السكندري .
ولم يكتف أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة، بإنهاء التعاقد مع اللاعب؛ بل قرر توقيع عقوبة مالية 20 ألف جنيه، نتيجة لرد فعله على عدم المشاركة أمام الاتحاد السكندري .
ومنح أحمد سامى اللاعبين راحه 48 ساعة بعد إلحاح اللاعبين حيث كان من المقررحصولهم على راحة 24 ساعه فقط ولكن حاله الإرهاق التى يعيشها اللاعبين والفوز على الاتحاد السكندرى والانفراد بالمركز الخامس أدت الى الموافقة على الراحه .
ومن المقرر أن يعود اللاعبين يوم الاثنين المقبل استعدادًا لمواجهة مصر المقاصه يوم الجمعه المقبل ضمن مباريات الجولة الـ33 للدوري الممتاز.