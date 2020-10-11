بعد إصابة أنيسة حسونة للمرة الثالثة.. 5 طرق للوقاية من السرطان





وكشف موقع "mayoclinic"، طرق بسيطة للوقاية من السرطان ، تعرف عليها خلال السطور التالية.





1- عدم التدخين، اثبتت الكثير من الدرسات أن يوجد علاقة قوية بين التبغ وبين الإصابة بالسرطان.





2- اتباع نظام غذائي صحي يعمل على تقوية المناعة، ويجب أن يحتوي على الخضار والفواكه، خالي من الدهون والسكر والكحوليات.





3- ممارسة الرياضة بانتظام، فالرياضة تحمي من الإصابة بالامراض ولاسيما السرطان، لذلك ينصح الأطباء بالتمرينات نصف ساعة يوميا.





4- يجب التعرض للشمس في منتصف اليوم.





5- عدم مشاركة الإبر مع الأشخاص الأخرين.





اقرأ ايضا: