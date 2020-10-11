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مرأة

بعد إصابة أنيسة حسونة للمرة الثالثة.. 5 طرق للوقاية من السرطان

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:05 م
انيسة حسونة
انيسة حسونة
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حياة عبد العزيز
أعلنت النائبة انيسة حسونة عضو مجلس النواب، إصابتها بمرض السرطان عبر حسابها على موقع تويتر، وبدأت اليوم -للمرة الثالثة- جلسات العلاج الكيماوي.

وكشف موقع "mayoclinic"، طرق بسيطة للوقاية من السرطان، تعرف عليها خلال السطور التالية.

1- عدم التدخين، اثبتت الكثير من الدرسات أن يوجد علاقة قوية بين التبغ وبين الإصابة بالسرطان.

2- اتباع نظام غذائي صحي يعمل على تقوية المناعة، ويجب أن يحتوي على الخضار والفواكه، خالي من الدهون والسكر والكحوليات.

3- ممارسة الرياضة بانتظام، فالرياضة تحمي من الإصابة بالامراض ولاسيما السرطان، لذلك ينصح الأطباء بالتمرينات نصف ساعة يوميا.

4- يجب التعرض للشمس في منتصف اليوم.

5- عدم مشاركة الإبر مع الأشخاص الأخرين.

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