بعد إصابة أنيسة حسونة للمرة الثالثة.. 5 طرق للوقاية من السرطان

أعلنت النائبة انيسة حسونة عضو مجلس النواب، إصابتها بمرض السرطان عبر حسابها على موقع تويتر، وبدأت اليوم -للمرة الثالثة- جلسات العلاج الكيماوي.
وكشف موقع "mayoclinic"، طرق بسيطة للوقاية من السرطان، تعرف عليها خلال السطور التالية.
1- عدم التدخين، اثبتت الكثير من الدرسات أن يوجد علاقة قوية بين التبغ وبين الإصابة بالسرطان.
2- اتباع نظام غذائي صحي يعمل على تقوية المناعة، ويجب أن يحتوي على الخضار والفواكه، خالي من الدهون والسكر والكحوليات.
3- ممارسة الرياضة بانتظام، فالرياضة تحمي من الإصابة بالامراض ولاسيما السرطان، لذلك ينصح الأطباء بالتمرينات نصف ساعة يوميا.
4- يجب التعرض للشمس في منتصف اليوم.
5- عدم مشاركة الإبر مع الأشخاص الأخرين.
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