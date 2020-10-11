أوبل كروس لاند 2021 بتصميم جديد كليا.. صور

تتطلع عملاق صناعة السيارات الالمانية أوبل إلى جذل معجبيها بلغة تصميم جديدة تماما وجريئة تتضمن شعارا معاد صياغته ، وتعديل خاص للواجهة الامامية للسيارة وهي تسمى Opel Vizor .
وتأتي السيارة في نسخة الفيس ليفت وليس جيل جديد بالكامل ، ومن قبل تبدأ أوبل في تطبيق لغة تصميم الشركة الجديدة كليا على الطرازات الاخرى بعد موكا الجديدة كليا ، ونقلت لغة التصميم الجديدة إلى موديل كروس لاند ولكنها استبعدت علامةx من الاسم للسيارة
وسيتم فتح باب الحجز قريبا مع تحديد موعد التسليم الاول عبر أوروبا اعتبارا من أوائل العام المقبل ، ولكن حتى الآن لم تشارك أوبل أي تفاصيل عن الأسعار
وتحتوي السيارة على محركين فقط من محركات البنزين ، والديزل وهما محرك 1200 ، 1500 سي سي على التوالي ، ويأتي محرك البنزين بخيارات قوة مختلفة ، وتشمل 83 ، 110 ، 130 حصان ، كما يمكن الحصول على الاخير مع ناقل حركة يدوي بست سرعات أو أوتوماتيك
وتأتي السيارة مجهزة باحدث نظام المعلومات والترفيه Multimedia Navi Pro مع شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات ، وخدمات OpelConnect ، بالإضافة إلى نظم Apple CarPlay و Android Auto.