أوبل كروس لاند 2021 بتصميم جديد كليا.. صور

وتأتي السيارة مجهزة باحدث نظام المعلومات والترفيه Multimedia Navi Pro مع شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات ، وخدمات OpelConnect ، بالإضافة إلى نظم Apple CarPlay و Android Auto.





























تتطلع عملاق صناعة السيارات الالمانية أوبل إلى جذل معجبيها بلغة تصميم جديدة تماما وجريئة تتضمن شعارا معاد صياغته ، وتعديل خاص للواجهة الامامية للسيارة وهي تسمى Opel Vizor .وتأتي السيارة في نسخة الفيس ليفت وليس جيل جديد بالكامل ، ومن قبل تبدأ أوبل في تطبيق لغة تصميم الشركة الجديدة كليا على الطرازات الاخرى بعد موكا الجديدة كليا ، ونقلت لغة التصميم الجديدة إلى موديل كروس لاند ولكنها استبعدت علامةx من الاسم للسيارةوسيتم فتح باب الحجز قريبا مع تحديد موعد التسليم الاول عبر أوروبا اعتبارا من أوائل العام المقبل ، ولكن حتى الآن لم تشارك أوبل أي تفاصيل عن الأسعاروتحتوي السيارة على محركين فقط من محركات البنزين ، والديزل وهما محرك 1200 ، 1500 سي سي على التوالي ، ويأتي محرك البنزين بخيارات قوة مختلفة ، وتشمل 83 ، 110 ، 130 حصان ، كما يمكن الحصول على الاخير مع ناقل حركة يدوي بست سرعات أو أوتوماتيك