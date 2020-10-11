سامى مغاورى: محدش بيقدرني ماديا ولا معنويا ومضطر أسكت .. فيديو

قال الفنان سامى مغاورى إن الفنانين لهم دور اجتماعي غير الدور الفني وكل جيل له جماله وامكانياته وإيجابياته وسلبياته .





وأوضح " سامى مغاورى " خلال مداخلته الهاتفية على قناة الحدث اليوم أنه لا يحب عقد المقارنات بين الوسط الفني الحالي والماضي، رغم ما يحدث حاليا من تجاوزات من القائمين على صناعة الأعمال الفنية لم يحدث مثلها سابقا.





وأكد سامى مغاورى أنه لا يجب التغاضي عن أخلاقيات مهنة الفن ومراعاة الفنانين كبار السن، مضيفًا أنه يستكمل تصوير فيلم سقراط ونبيلة بطولة الفنان أشرف عبد الباقي وأنه بصدد البدء في تصوير الجزء الثاني من مسلسل اللعبة .

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كان الفنان سامى مغاورى قد كتب في حسابه الرسمي على فيس بوك بوست قائلا فيه: محدش بيقدرنى ماديا ولا معنويا وبضطر اسكت. وكان هذا أدى إلى أثارة جدل كبير في الوسط الفني بسبب تجاهل بعض المنتجين له.