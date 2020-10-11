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فن

حصة الشقلبزات.. مروة الأزلي تستعرض رشاقتها داخل الجيم

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:31 م
مروة الازلى
مروة الازلى
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محمد بدران
شاركت الفنانة مروة الازلي جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت مروة الازلى وهي تستعرض رشاقتها في الجيم ترتدي تيشيرت كت وبنطال ليجن اسود ورفعت شعرها الأصفر للخلف بطريقة مميزة وعلقت قائلة: "حصة الشقلبزات" نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وشاركت مروة الازلى فى مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎

مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 

وشاركت "مروة الأزلي" في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، وكانت البداية مع فيلم "عسل أسود" للفنان أحمد حلمي، وظهرت فيه بدور مضيفة الطائرة، علاوة على مشاركتها بمسلسل "فرقة ناجي عطا لله" للزعيم عادل إمام. 


ولفتت الفنانة الشابة الأنظار إليها بشده، بعد ظهورها مع النجم "محمد رمضان" في فيلم "الألماني"، الذي تم طرحه عام 2012، وأطلت على جمهور بدور "حبيبة"، التي وقع "نمبر وان" في حبها.
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