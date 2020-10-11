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فن

موجز هوليوود.. الإسرائيلية جال جادوت تجسد كليوباترا.. توم كروز يصور مشاهد جديدة بفيلم 7 Mission Impossible

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:44 م
صدى البلد
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نبيل العدوي
إليزابيث تايلور هى أشهر من قدم حياة الملكة الشهيرة في فيلم كليوباترا
أرنولد شوارزنيجر أثناء ممارسة الرياضة

أوشكت شركة الانتاج باراماونت على حسم اختيار الفنانة الاسرائيلية جال جادوت لتجسيد شخصية كليوباترا في فيلم جديد من اخراج باتي جنكينز.

جال جادوتممثلة وعارضة أزياء يهودية إسرائيلية ولدت في يوم 30 أبريل 1985 في بلدة روش هاعين الصهيونية، وخدمت في الجيش الإسرائيلي لمدة سنتين، وملكة جمال إسرائيل لسنة 2004 ومثلت إسرائيل في مسابقة ملكة جمال الكون في 2004.

ومن المقرر بدء عرض فيلمها الجديد خلال الأشهر القليلة الماضية، ويأتي هذا بعد ستة أشهر من تاريخ العرض الأول الذي كان مقررا في يونيو الماضي.

وحقق فيلمها ووندر وومان دخلا كبيرا لشركة وارنر برازرز، يقترب من مليار دولار وهو ما أضاف لأسهما بشكل كبير وجعلها المرشحة الأقوى للشخصية التاريخية التى حكمت مصر.


المرأة الخارقة أو المعجزة ‏هو فيلم أبطال خارقين أمريكي صدر في سنة 2017، مبني على شخصية دي سي كومكس بنفس الأسم. الفيلم هو الإصدار الرابع ضمن إصدارات عالم دي سي السينمائي من إخراج باتي جنكينز وسينايو ألان هاينبرغ، عن قصة كتبها هاينبرغ وزاك سنايدر وجاسون فوكس.

وتعتبر الممثلة إليزابيث تايلور هى أشهر من قدم حياة الملكة الشهيرة في فيلم كليوباترا الذي أخرجه جوزيف مانكيفيتش عام 1963، وحصد أربع جوائز أوسكار من أصل تسعة جوائز ترشحه لها في نسخة نفس العام.

شوهد النجم العالمي توم كروز أثناء تصويره مشاهد جديدة من الجزء السابع من سلسلة أفلام  مهمة مستحيلة  Mission Impossible في شوارع مدينة روما الإيطالية. 

وشاركت في تصوير مشاهد الأكشن مع الممثلة هايلي أتويل، التي ظهرت بصحبة توم كروز في السيارة. 

وكشفت وكالة ناسا الفضائية عن موعد رحلة النجم العالمي توم كروز إلى الفضاء من أجل تصوير فيلمه الجديد، مشيرة إلى أن الرحلة ستنطلق في أكتوبر 2021. 

ولفتت الوكالة العالمية إلى أنه سيرافق توم كروز في الرحلة الفضائية المخرج دوج ليمان، الذي بدأ كتابة سيناريو الفيلم.

دوج ليمان سبق وتعاون مع توم كروز في فيلمين وهما Edge of Tomorrow"  "و "American Made"، لافتا إلى أنه لم يعلن عن اسم الفيلم الجديد أو القصة أو فريق العمل.

وشوهد النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر أثناء ممارسته رياضة الدراجة البخارية في شوارع سانتا مونيكا، مرتديًا ملابس رياضية. 

وظهر النجم العالمي البالغ من العمر الـ73، وهو يرتدي الكمامة الطبية ضمن اتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

و"شوارزنيجر" لديه ابن آخر من زوجته السابقة "ماريا شريفير"، ويُدعى "كريستوفر" وهو في الثانية والعشرين من عمره، بالإضافة إلى ابنة في العقد الثالث من عمرها تُدعى "كاثرين"، وهي ابنته الكبرى، والتي المقرر أن تستقبل مولودها الأول قريبًا جدًا، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها نجم الأكشن جدًا. 

وكان "شوارزنيجر" قد أكد مؤخرًا أنه لا يطيق الانتظار حتى يصبح جدًا، وألمح إلى أن ابنته ستنجب "هذا الصيف".
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