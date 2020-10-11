موجز هوليوود.. الإسرائيلية جال جادوت تجسد كليوباترا.. توم كروز يصور مشاهد جديدة بفيلم 7 Mission Impossible

وتعتبر الممثلة إليزابيث تايلور هى أشهر من قدم حياة الملكة الشهيرة في فيلم كليوباترا الذي أخرجه جوزيف مانكيفيتش عام 1963، وحصد أربع جوائز أوسكار من أصل تسعة جوائز ترشحه لها في نسخة نفس العام.





شوهد النجم العالمي توم كروز أثناء تصويره مشاهد جديدة من الجزء السابع من سلسلة أفلام مهمة مستحيلة Mission Impossible في شوارع مدينة روما الإيطالية.





وشاركت في تصوير مشاهد الأكشن مع الممثلة هايلي أتويل، التي ظهرت بصحبة توم كروز في السيارة.





وكشفت وكالة ناسا الفضائية عن موعد رحلة النجم العالمي توم كروز إلى الفضاء من أجل تصوير فيلمه الجديد، مشيرة إلى أن الرحلة ستنطلق في أكتوبر 2021.





ولفتت الوكالة العالمية إلى أنه سيرافق توم كروز في الرحلة الفضائية المخرج دوج ليمان، الذي بدأ كتابة سيناريو الفيلم.





دوج ليمان سبق وتعاون مع توم كروز في فيلمين وهما Edge of Tomorrow" "و "American Made"، لافتا إلى أنه لم يعلن عن اسم الفيلم الجديد أو القصة أو فريق العمل.





وشوهد النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر أثناء ممارسته رياضة الدراجة البخارية في شوارع سانتا مونيكا، مرتديًا ملابس رياضية.





وظهر النجم العالمي البالغ من العمر الـ73، وهو يرتدي الكمامة الطبية ضمن اتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.





و"شوارزنيجر" لديه ابن آخر من زوجته السابقة "ماريا شريفير"، ويُدعى "كريستوفر" وهو في الثانية والعشرين من عمره، بالإضافة إلى ابنة في العقد الثالث من عمرها تُدعى "كاثرين"، وهي ابنته الكبرى، والتي المقرر أن تستقبل مولودها الأول قريبًا جدًا، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها نجم الأكشن جدًا.



