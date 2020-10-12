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رياضة

بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز.. وائل جمعة: المارد الأحمر مثال للعب بنزاهة وشرف

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:23 ص
وائل جمعة
وائل جمعة
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مصطفى كرم
علق الكابتن وائل جمعة لاعب النادي الأهلي السابق، على أداء لاعبي الأهلي أمام فريق بيراميدز في المباراة التي أقيمت بينهم في اطار بطولة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. 

وكتب وائل جمعة عبر تويتر قائلا "الاهلي‏‏‏ ومثال اخر للعب بنزاهه وشرف وبدون حسابات بالرغم من مخاوف اصابه اللاعبين الاساسين قبل مباره مصيريه في غياب بعض اللاعبين،،،يارب نتعلم". 

وانتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه بيراميدز، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.

وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام نادي بيراميدز، امس الأحد، والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف، مشيرًا إلى أن الفريق يستعد بقوة لمواجهة الوداد المغربي المقبلة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي إن اللاعبين ظهروا بشكل جيد على صعيد الالتزام الخططي والروح والأداء القوي أمام خصم قوي ومميز، مشيرًا إلى أن الأهلي خلق فرصًا عديدة للتسجيل خلال المباريات الماضية، وحافظ على نظافة شباكه رغم قوة المنافسين.

وأضاف أن الفريق تأثر بأحداث المباراة مثل طرد عمرو السولية وخروج محمود كهربا بسبب الإصابة، لكن اللاعبين نجحوا في التغلب على ذلك وصنعوا فرصًا عديدة للتسجيل.


وأشار موسيماني إلى أن محمد مجدي أفشة لعب بشكل مميز رغم إهدار ركلة الجزاء، وهو أمر طبيعي في كرة القدم، خاصة أن كل نجوم ولاعبي الكرة يهدرون ركلات جزاء، فضلًا عن أنه واجه حظًّا عاثرًا بارتطام تصويبته القوية بالعارضة.

وأثنى المدير الفني للأهلي على ما قدمه اللاعبون من مردود بدني وفني رغم النقص العددي، ورغم الغيابات والصعوبات الكبيرة التي يعاني منها الفريق بشكل عام، ورغم ذلك يحقق نتائج طيبة.

وأكد موسيماني أن الجهاز الفني يستعد بقوة لمواجهة الوداد المغربي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ولا يفكر على الإطلاق في خسارة الأخيرة لقب بطولة الدوري المغربي، لكنه يعمل على تجهيز اللاعبين ليكونوا أكثر هدوءًا وتركيزًا خلال المواجهة المرتقبة بين الفريقين.
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