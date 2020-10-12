الزمالك في ضيافة حرس الحدود.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

تقام اليوم الإثنين،الموافق 12-10-2020، 3 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز أبرزها مباراة حرس الحدود والزمالك، في تمام الثامنة مساءً باستاد المكس في الإسكندرية، وستذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 1، بتعليق حاتم بطيشة.





واشتعل الصراع على وصافة الدوري بين الزمالك وبيراميدز بعدما تعادل الأخير أمام مضيفه الأهلي في اللقاء الذي أقيم مساء أمس، الأحد في ستاد القاهرة في الجولة 33، قبل الأخيرة، من الدوري الممتاز.





ويحتل الزمالك حاليا المركز الثاني برصيد 65 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز الثالث، وستخصم منه 3 نقاط في نهاية الدوري.





في المقابل يسعى حرس الحدود الذي ينافس على الهبوط، لتفجير مفاجأة الفوز على الزمالك من أجل الحفاظ على بقائه في الدوري الممتاز.





ويلتقي اليوم أيضًا نادي مصر مع نظيره الإنتاج الحربي في تمام الثالثة عصرًا، على ستاد الكلية الحربية، وتُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.



