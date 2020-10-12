الاسترتش مارك.. 6 طرق لتقليل ظهور علامات تمدد الجلد أثناء الحمل

تعاني الحوامل من مشكلة تسبب لهم ارق شديد، وهي مشكلة ظهور علامات التمدد أو كما تعرف الاسترتش مارك ، والتي تحدث بسبب تمدد الجلد وزيادة مساحته، ما يتسبب في الشعور بالضيق مع مرور الوقت والقلق من عدم اختفاء هذه العلامات مرة أخرى . أخرى





وقالت الدكتورة إيمان علي استشاري النساء والتوليد وعلاج تأخر الحمل والحقن المجهري، إن أسباب ظهور علامات تمدد الجلد او الاسترتش مارك هي حدوث تمدد سريع للجلد فى وقت قصير، وهذا ما يحدث في فترة الحمل عندما يكون هناك زيادة سريعة في الوزن. فيالوزن.





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وتابعت إيمان على في تصريح لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه يمكن يزيد مستوى هرمونات الإستروجين والكورتيزول في الدم خلال فترة الحمل الذي يؤدي إلى قلة كفاءة الكولاجين الذي يساعد على إصلاح الجلد وعودته لطبيعته مرة أخرى.



وأكدت إيمان على، ان هرمون الإستروجين والكورتيزول يعتبر أحد البروتينات مسئول عن إصلاح وتجديد الجلد وإعطائه القوة والمرونة التي يحتاجها فترة الحمل؛ تمزق طبقات الجلد والكولاجين .



وذلك بسبب

وأوضحت إيمان على أن من أبرز علامات تمدد الجلد والاسترتش مارك، ان تظهر البطن ، الثدى، أعلى الفخذين ، الأجناب والأرداف وأعلى الذراعين. شكل ألوان على الجلد باللون الأحمر، ويقل بالتدريج ويتحول للأبيض، ومن أكثر الأماكن التي تظهر بها، مثل:





ولفتت إيمان على، إلى أنه لا يمكن منع ظهور هذه علامات تمدد الجلد والاسترتش مارك التي تحدث أثناء الحمل، يمكن المحاول من التقليل من ظهورها، عبر اتباع بعض الخطوات التي على المرأة الحامل اتباعها من الشهر الرابع لآخر شهور الحمل، ومن أهم هذه الطرق ما يلي: من الشهر الرابع لآخر شهور الحمل، ومن أهم هذه الطرق ما يلي:





1-الوزن

ويجب المحافظة على أن تكون الزيادة فى الوزن فى المعدل الطبيعى، وكلما يزيد الوزن أكثر كلما زادت هذه علامات تمدد الجلد.

2-الأطعمة

تناول غذاء صحى متوازن مهم للغاية، ويجب زيادة كمية تناول الخضار والفاكهة والأكل الغني بمصادر فيتامين C و E والزنك؛ حيث انهم مهمين فى تصنيع الكولاجين، ويجب البعد نهائي عن السكريات والمياه الغازية.





3- الماء

ومن الضروري شرب الماء خلال فترة الحمل وبشكل يومي على الأقل 2 لتر، لأنه يحافظ على ترطيب الجلد ويقلل من ظهور التشققات.





4- ممارسة الرياضة

وممارسة الرياضة خلال فترة الحمل والمخصصة لهذه الفترة ، قد تساهم في تحسين الدورة الدموية وهو الأمر الذي بدوره يعمل على تحسين قدرة الجلد على التمدد.





5- الترطيب

لابد من الترطيب المستمر للجلد مع المساج من 5 -10 دقائق مرتين فى اليوم على الأقل، بالإضافة إلى انه يفضل وضع الزيوت الطبيعية ، مثل (اللوز - جوز الهند- الزيتون أو زبدة الشيا)، وكلها زيوت فعالة في زيادة مرونة الجلد خلال فترة الحمل.





6 -التقشير