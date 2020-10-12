بنشر صور جديدة.. حمدي الميرغني يروج لمسرحية اللوكاندة

نشر الفنان الكوميدي حمدى الميرغني، مجموعة صور جديدة من عمله المسرحي الجديد "اللوكاندة" ،وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وكتب الميرغني معلقًا عليها :"كواليس اللوكاندة مستنينكم كل خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع ..اول سيت كوم مسرحى على مسرح نجيب الريحاني "





وكان الفنان حمدي الميرغني قد كشف عن تجربته في مجال الغناء، قائلا إنه يغني وهو مقتنع بأنه يقول اللحن ولكنه يقول شئ آخر تماما، مازحا: "ملحنين مصر هيطردوني كلهم".





وأضاف الميرغني،خلال حواره مع الشيف علاء الشربيني خلال برنامج "أصغر شيف" المذاع على قناة ON: "لو قارنت الطبخ بالغنا فأنا شيف أحسن منك.. في الغناء أنا ودني مجاتش".





تابع الميرغني: "في السيارة حين أكون مع أهلي بيعلوا الصوت علشان محدش يسمع الدندنة، كما قدّم أغنية بمشاركة إحدى المشاركات في حلقة اليوم الجمعة من البرنامج.



