AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بنشر صور جديدة.. حمدي الميرغني يروج لمسرحية اللوكاندة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
نشر الفنان الكوميدي حمدى الميرغني، مجموعة صور جديدة من عمله المسرحي الجديد "اللوكاندة" ،وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وكتب الميرغني معلقًا عليها :"كواليس اللوكاندة مستنينكم كل خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع ..اول سيت كوم مسرحى على مسرح نجيب الريحاني "

وكان الفنان حمدي الميرغني قد كشف عن تجربته في مجال الغناء، قائلا إنه يغني وهو مقتنع بأنه يقول اللحن ولكنه يقول شئ آخر تماما، مازحا: "ملحنين مصر هيطردوني كلهم".

وأضاف الميرغني،خلال حواره مع الشيف علاء الشربيني خلال برنامج "أصغر شيف" المذاع على قناة ON: "لو قارنت الطبخ بالغنا فأنا شيف أحسن منك.. في الغناء أنا ودني مجاتش".

تابع الميرغني: "في السيارة حين أكون مع أهلي بيعلوا الصوت علشان محدش يسمع الدندنة، كما قدّم أغنية بمشاركة إحدى المشاركات في حلقة اليوم الجمعة من البرنامج.

يذكر أن آخر أعمال حمدى الميرغنى مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة أوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.

يأتي مسلسل "اتنين في الصندوق" بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمدي الميرغني يهنئ شقيقة مصطفى خاطر بزفافها.. اختي

حمدي الميرغني يحتفل بعيد زواجه الثالث.. كل سنة وانتي حبيبتي

مستنيينكم تنورونا .. أشرف عبدالباقي يروج لمسرحية اللوكندة

قريبا على مسرح الريحاني .. مؤلف مسرحية اللوكاندة يروج للعرض

كل سنة وإنتى أقرب ليا من نفسى.. دياب يوجه رسالة لزوجته في عيد زواجهما

مؤلفو مسرحية اللوكاندة كيمز وعبد الوهاب في كواليس العرض الأول..صور

ترشيحاتنا

الهجرة والسياحة تبحثان شكوى مصريين بالخارج تعرضوا للنصب من شركات زعمت إعادتهم إلى الكويت

يواجهون خطرا كبيرا.. مايكروسوفت تحذر الملايين من مستخدمى ويندوز 7

أسعار العملات الأجنبية والدولار في مصر اليوم الاثنين 12-10-2020.. فيديو

الباقي عليك كسبنا متذيل الدوري.. نبيل الحلفاوي يقصف جبهة مشجع زملكاوي بسبب بيراميدز

بسبب شيكابالا.. مرتضى منصور يهاجم أحمد فهمي: كومبارس أساء لجماهير الأهلي

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 12 -10- 2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أبيض.. درة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

قائمة أسعار سيارات شيري Chery اليوم في مصر بعد تخفيض اريزو 5 .. صور

بعد انفصالها عنه.. شاب ينتقم من حبيبته بـ إعلان ساخر على فيسبوك.. شاهد