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اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:45 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
بدأت البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القياديّة والمتوسطة. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 11411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 2172 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 13364 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 4364 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2030 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2979 نقطة.
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