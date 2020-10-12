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ثقافة

ضمن جناح وزارة الثقافة.. التنمية الثقافية يشارك فى "تراثنا"

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية في معرض "تراثنا" من خلال جناح وزارة الثقافة الذي يشارك فيه قطاع الصندوق، قطاع الفنون التشكيلية، الهيئة العامة لقصور الثقافة ويستمر حتى 15 أكتوبر الحالى. 

تتضمن مشاركة الصندوق، بالاضافة الي معروضات مركزالحرف التقليدية بالفسطاط، معروضات خريجى الدفعة الأولي من "مبادرة صنايعية مصر" والتي اقيم حفل لتكريمهم في السادس من أكتوبر الماضي بحضور أ.د إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أ.د فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية، تتضمن أعمال خريجو المبادرة فنون: الخزف، قشرة الخشب، الصدف، الحلي، النحاس والخيامية .

كما تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة لأول مرة في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس في الفترة من ١٠ إلى ١٥ أكتوبر الجاري.

تتضمن المنتجات مجموعة مميزة من منتجات الورش الحرفية والتراثية للهيئة منها نتاج ورش المشغولات الجلدية، الطرق على النحاس «فن الريبوسيبه»، أشغال النسيج المستحدث التي أقيمت بالملتقيات الثقافية والفنية لشباب المحافظات الحدودية والملتقيات العمالية، وبمنتجات الحصير والسجاد.

تهدف الهيئة عبر منتجاتها الحرفية والتراثية إلى الحفاظ على الصناعات التقليدية والتراثية المهمة من الاندثار وتشجع الشباب على تعلم الحرف وإتقانها وإقامة مشروعاتهم الصغيرة، كما تهدف إلى إحياء الحرف التراثية ومساعدة صغار مُصنعي الحرف التراثية واليدوية عن طريق فتح منافذ لتسويق منتجاتهم وذلك للحفاظ على العمالة الفنية في هذا المجال والعمل على زيادتها.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة، لمعرض تراثنا الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية رئيس الجمهورية في 10 أكتوبر 2020، ويقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويضم المعرض المئات من المشروعات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الحرف اليدوية والتراثية من مختلف محافظات مصر.
 
ويتيح المعرض مختلف المنتجات التراثية المتميزة ومنها الموبيليا والديكورات والتحف والانتيكات ووحدات الاضاءة النحاسية والخشبية والسجاد اليدوي الحرير والصوف والكليم والتللى والمشغولات اليدوية المتنوعة ومنتجات الزجاج المعشق والمنتجات الجلدية والفخار والخزف والرخام واللوحات والاكسسوار الحريمي والخيامية والمفروشات ومنتجات التطريز على القماش ومنتجات الفركة ومستحضرات تجميل طبيعية.
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