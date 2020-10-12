محافظ أسيوط يفتتح مستشفى الزراعيين ويتفقد إنشاء المبنى الاجتماعي بحي شرق..صور

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الثلاثاء، مستشفى الزراعيين بعد تطويره كما تفقد أعمال انشاء المبنى الاجتماعي لنادي الزراعيين بحي شرق مدينة أسيوط يرافقه الدكتور السيد على خليفة نقيب الزراعيين على مستوى الجمهورية وذلك ضمن خطة النقابة لتطوير اصولها ومقراتها وأنديتها على مستوى الجمهورية وتحسين الخدمات المقدمة لاعضائها وأهالي المحافظة.









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حضر الافتتاح والتفقد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والمهندس ابراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والدكتور على مهران عضو مجلس الشيوخ والمهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة والمهندس السيد عبداللطيف وكيل النقابة العامة والمهندس محمد الشوري سكرتير عام النقابة العامة والمهندس عبدالرؤوف الجمل أمين عام صندوق النقابة العامة ومن فرع النقابة بأسيوط المهندس أحمد هريدي رئيس فرع النقابة بالمحافظة والمهندس أسامة إبراهيم أمين صندوق النقابة والمهندس أحمد السعيد غانم سكرتير عام فرع أسيوط والمهندس حنا شحاته مسعود والمهندس محمد طه العادلي والمهندس محمد محمود فتحي أعضاء مجلس إدارة النقابة بالمحافظة وأعضاء مجلس الإدارة عن مراكز المحافظة.





كان محافظ أسيوط استقبل بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور السيد على خليفة نقيب الزراعيين لبحث تفعيل الدور المجتمعى للنقابة بالمحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم المشروعات التنموية ثم قام المحافظ ومرافقوه بافتتاح مبنى مستشفى الزراعيين بعد تطويره والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وأعضاء النقابة.





وعقب الافتتاح استمع المحافظ ومرافقوه إلى فيلم تسجيلي عن بعض أعمال التطوير التي تمت ثم تفقدوا أقسام المستشفى من عيادات خارجية ومعامل وغرف العمليات وقسم الحضانات وذلك للوقوف على أعمال التطوير.





واستكمل المحافظ جولته يرافقه نقيب الزراعيين بتفقد أعمال انشاء المبنى الاجتماعي لنادي الزراعيين بحي شرق وتابع أعمال الإنشاء والتقى بأعضاء مجلس الإدارة مشددا على تكثيف أنشطة النقابة بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيدًا بالمبنى الاجتماعي وأعمال التطوير التي تمت.





وأكد محافظ أسيوط على أهمية دور النقابات المهنية والعمالية على مستوى المحافظة في دعم مشروعات التنمية وخلق فرص عمل وتدريب الشباب وصقل خبرات أعضائها وتأهيلهم لسوق العمل وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة الطبيعية والبشرية فضلًا عن دورها في الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات>





وأشاد بدور نقابة الزراعيين واهتمامها بحسن استغلال أصول النقابة وتعظيم الاستفادة منها وتحسين الخدمات المقدمة لاعضائها وللمواطنين مطالبًا جميع النقابات والاتحادات العمالية بالتكاتف لخدمة الوطن وتبني مشروعات تنموية تعود بالنفع علي الدولة والمواطنين.



