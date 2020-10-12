لبلوغه سن المعاش.. المنيا تكرم وكيل وزارة التربية والتعليم

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم لبلوغه سن المعاش، وذلك تقديرًا لمجهوداته في خدمة العملية التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتور عيد عبدالواحد، عميد كليتي التربية، والتربية للطفولة المبكرة، والدكتور صفوت الجارحي، وكيل المديرية، والدكتور علي عبدالسلام، مدير عام التعليم العام، والدكتور جمال شحاتة، رئيس مجلس أمناء المدارس، ولفيف من القيادات التعليمية والمعلمين والطلاب.





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أكد المحافظ، أهمية احترام المعلم تقديرا واعتزازا بدوره وعطائه لتخريج كل فئات المجتمع فالمعلم هو اهم ركيزة في العملية التعليمية ، وقال: إن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وتحفيزًا لخلفائهم للتفانى في العمل وبذل المزيد من الجهد.





وأكد أن القيادة السياسية تولي العملية التعليمية اهتماما كبيرا للنهوض بها واستكمال التنمية في كافة القطاعات، فالتكريم جزء واجب تجاه الأشخاص الذين جدوا وعملوا بإخلاص، وعرفانًا وشكرًا لما قدموه طيلة حياتهم العملية، مشيدًا بالجهد المبذول خلال عهده، وعمله الدؤوب على وضع حلول عاجلة للمشاكل التي تواجه المعلمين والطلاب وخاصة في ظل ظروف صعبة تمثلت في جائحة فيروس كورونا المستجد، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.





قال الدكتور علي عبد السلام، إن هذا الحفل يأتي لتكريم رجل أحبه أبناء المنيا، مشيرًا إلى انه سيظل أثره في التعليم علامة مشرقة لما قام به من جهد وما تحلى به من صبر وحكمة في معالجة الأمور خلال فترة عمله.

من جانبه قدم محمد عزب، الشكر للمحافظ، ولجميع الحضور على ما استشعره من حب وحفاوة في حفل تكريمه، وامتنانه لكل مشاعر الصدق والوفاء التي لمسها.



